Хакери ГУР та ЗСУ атакували головного підрядника російського "Газпрому", – ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки та Збройних сил України здійснили операцію проти головного підрядника російського "Газпрому" – компанії "Газстройпром"
Про це повідомили джерела Бабеля, РБК-Україна, та Суспільного.
Також впродовж 7-8 лютого удару зазнали ще 22 підприємства, що надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури Росії.
Відомо, що загалом з ладу вивели понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів, знищили файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 млн гігабайтів, або 2 тис. терабайтів.
До того ж непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп'ютерів співробітників критично важливих російських підприємств. Робота всіх систем і сервісів зупинена.
Джерела наголосили, що збитки, завдані компаніям, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів.
- У січні українська хакерська група Yellow Drift заявила про успішну кібератаку на великий російський електронний торговий майданчик "Роселторг", аналог української платформи Prozorro, у результаті чого було знищено понад 550 ТБ даних.
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