Хакери ГУР та ЗСУ атакували головного підрядника російського "Газпрому", – ЗМІ

Про це повідомили джерела Бабеля, РБК-Україна, та Суспільного.

Також впродовж 7-8 лютого удару зазнали ще 22 підприємства, що надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури Росії.

Відомо, що загалом з ладу вивели понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів, знищили файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 млн гігабайтів, або 2 тис. терабайтів.

До того ж непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп'ютерів співробітників критично важливих російських підприємств. Робота всіх систем і сервісів зупинена.

Джерела наголосили, що збитки, завдані компаніям, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів.