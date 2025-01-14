Знищили понад 550 ТБ даних: українські хакери атакували російський аналог Prozorro

Про це група написала у своєму Telegram-каналі .

У своїй заяві Yellow Drift підкреслила, що метою атаки є не тільки знищення даних, а й чітке донесення до російських користувачів, що їм слід бути готовими до серйозних наслідків.

"Мовчання породжує питання, вигадки та паніку. А це аж ніяк не входило в наші плани. Наша мета, навпаки, — чітко прояснити, де чиє місце, і як працюють причинно-наслідкові зв’язки. Підтримуєте тиранію та спонсоруєте війни - готуйтеся повертатися у кам’яну добу", - наголосили в Yellow Drift.

Своєю чергою представники платформи повідомили, що здійснюють позапланові технічні роботи для відновлення доступу до сервісу.

"Ми продовжуємо активно працювати над розв'язанням проблем, що виникли з доступом до майданчика. Докладено всіх зусиль, щоб це відбулося найближчим часом", - йдеться у повідомленні "Роселторгу".

Проте в Yellow Drift зазначили, що насправді "Роселторг" намагається ліквідувати наслідки атаки, яка сталася в ніч з 8 на 9 січня.

"Пояснюємо: "Роселторг" не проводить тимчасових технічних робіт. "Роселторг” розгрібає наслідки нічної атаки й намагається відновити 550 ТБ втрачених даних: сервери, резервні копії, пошту, сертифікати, сайт і всю інфраструктуру федерального майданчика", - пояснили хакери.

Наразі сайт платформи недоступний, проведення торгів і конкурсів припинено.

Довідково: "Роселторг" — найбільший державний електронний торговий майданчик в Росії, аналог українського Prozorro. Майданчик використовується для проведення державних і корпоративних закупівель, а також комерційних закупівель приватних компаній (b2b) і майнових торгів.