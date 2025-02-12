Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 12 лютого.

Міністерство оборони України пропонує контракти, які стимулюють молодь до боротьби

Reuters пише , що Міністерство оборони України у вівторок розпочало набір молодих людей, заохочуючи людей віком від 18 до 24 років служити в армії протягом року за еквівалент приблизно 24 000 доларів США та значні премії.

Крім обіцяної винагороди в 1 мільйон гривень ($24 000), пропонуються великі бонуси, а також субсидована іпотека та орендна плата. Контракт також передбачає звільнення від мобілізації на 12 місяців після його укладення.

У виданні також додають, що перебуваючи під тиском залучити більше солдатів до армії, український парламент минулого року ухвалив новий закон про мобілізацію, який знижує вік призову з 27 до 25 років і передбачає покарання для тих, хто ухиляється від призову. Тоді з міни до законопроєктів в Україні виявилися непопулярними, оскільки ентузіазм щодо війни ще більше підірвався через довгі перебування на фронті солдатів, які не мали відпустки після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Зокрема раніше Зеленський та інші чиновники чинили опір закликам Сполучених Штатів ще більше знизити призовний вік. Однак тепер військові блогери, здається, схвалили цю кампанію.

"Хлопці та дівчата швидко вчаться, пристосовуються до дисципліни, вбирають ідеологію підрозділу та знаходять мотивацію там, де бачать результати інших солдатів", – сказав у блозі солдат-доброволець Станіслав Бунятов.

Обнадійливі ознаки вказують на те, що Трамп не планує відмовлятися від України

Кіт Келлог, Фото: gettyimages

Журналісти The Washington Post пишуть, що враховуючи ставки війни в Україні, дивно, як мало уваги отримав спеціальний посланник президента Дональда Трампа з питань України та Росії, генерал-лейтенант у відставці.

У червні Келлог підготував для Трампа пропозицію, яка передбачала, що Україна отримає більше американської зброї лише в тому випадку, якщо вступить у мирні переговори, одночасно попередивши Москву, що відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. Друзів і союзників України особливо вразила пропозиція про припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

У виданні кажуть, що Келлог не є голубом у ставленні до Росії, як і його нащадки. Дочка Келлога - Меган Моббс, президентка Фонду Р.Т. Везермана і випускниця Вест-Пойнта. Зокрема, в українців не може бути кращого друга, ніж Моббс. Фонд працює в Україні з початку повномасштабної війни. Його зусилля включають створення та роботу логістичного центру на румунсько-українському кордоні та доставку понад 10 000 піддонів ліків, медичних товарів та іншої допомоги до понад 70 організацій з надання допомоги та лікарень в Україні.

Окрім надання допомоги, фонд допомагає евакуювати американських вояків-добровольців, які воюють в Україні, до регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині, де вони можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу. Він також репатріює тіла американських добровольців, загиблих у боях.

Раніше у соціальних мережах Моббс заявила, що "допомога Україні була сповільнена через 1. слабке лідерство Байдена і 2. Дисфункцію в Міністерстві оборони", вказуючи на звіт Reuters, в якому детально описується “хаотична система відстеження озброєнь, в якій навіть визначення поняття ”доставлено" відрізняється в різних родах військ США".

Попри те, немає гарантії, що батько завжди погоджується з дочкою, і навпаки.

На початку місяця Моббс написав у Твіттері: "Одна з нових великих брехень, яку просувають погані актори, полягає в тому, що немає нічого, за що варто боротися і вмирати. Мир за будь-яку ціну - це не мир, це капітуляція, замаскована під чесноту. Справжній мир вимагає сили, жертовності та готовності відстоювати те, що правильно, навіть якщо це дорого коштує".