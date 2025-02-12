Парламент Вірменії проголосував за початок процесу вступу країни до ЄС

Про це пише "Арменпресс".

Зазначається, що за проєкт проголосували 63 вірменських депутати, проти - 7. Опозиційна фракція "Вірменія" вирішила бойкотувати голосування.

"Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи перед собою завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу", - йдеться в остаточній редакції закону, схваленому комітетом парламенту з європейської інтеграції.