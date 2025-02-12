Парламент Вірменії проголосував за початок процесу вступу країни до ЄС
У середу, 12 лютого, парламент Вірменії ухвалив у першому читанні законопроєкт про початок процесу вступу до Європейського Союзу
Про це пише "Арменпресс".
Зазначається, що за проєкт проголосували 63 вірменських депутати, проти - 7. Опозиційна фракція "Вірменія" вирішила бойкотувати голосування.
"Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи перед собою завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу", - йдеться в остаточній редакції закону, схваленому комітетом парламенту з європейської інтеграції.
- У вересні 2024 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян припустив курс держави на вступ до Європейського Союзу, якщо буде "більш-менш реальна можливість".
- Вже 9 січня цьогоріч уряд Вірменії схвалив проєкт закону початок процесу вступу країни до Євросоюзу. Водночас у Кремлі заявили, що "Вірменія навряд чи зможе бути одночасно і в Євросоюзі, і в Євразійському економічному союзі".
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