Адміністрація Трампа може закрити консульства США в низці країн світу заради економії, - NBC News
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість закриття ряду консульств і дипломатичних представництв США по всьому світу, щоб скоротити витрати в Державному департаменті
Про це пише NBC News з посиланням на трьох чиновників адміністрації Трампа.
Зазначається, що до списку установ, які можуть бути закриті, потрапили консульства в Європі, Канаді, Мексиці та на островах Тихого океану. Офіційні особи сказали, що Трамп переглянув список консульств, але остаточних рішень ще не було прийнято. Також ще не визначені терміни можливого закриття.
Деякі консульства перевірили представники Держдепу та оцінили їхню відповідність плану Трампа "Америка перш за все". Офіційні особи також розглядають дипломатичну потрібність консульств і розглядають типи додаткових державних заходів, які можуть відбуватися в них, як-от військові контакти з іншими країнами та збір розвідданих.
За словами чиновників, більшість консульств у Європі, які можуть закрити, розташовані в Німеччині та Франції. Державний департамент запросив у консульств інформацію про їхню загальну діяльність.
- Нещодавно премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск доручив МЗС готувати консульства країни у США до можливої депортації громадян після заяв американського президента Трампа.
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