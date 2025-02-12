У команді Трампа заявили, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію в США

Про це повідомляє Bloomberg.

"Австралія просто вбиває наш ринок алюмінію. Вони просто заполонили наші ринки. Ось із чим ми маємо справу. Наша алюмінієва промисловість на мілині", - заявив старший радник Трампа з торгівлі.

Раніше між президентом США Дональдом Трампом і Ентоні Альбанезе відбулася телефонна розмова, після якої австралійський прем'єр заявив, що голова Білого дому погодився розглянути звільнення Австралії від американських тарифів на сталь і алюміній.

Bloomberg зі свого боку нагадало, що під час першого президентського терміну Трампа, Австралія провела місяці кропітких перемовин із Вашингтоном, щоб уникнути подібних мит.