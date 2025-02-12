Ігри Нескорених це про фізичну й психологічну реабілітацію, а не про спорт високих досягнень, - речник Міністерства у справах ветеранів Дамаскін
Речник Міністерства у справах ветеранів Михайло Дамаскін розповів, що на Іграх Нескорених панує чудова й дружня атмосфера, українська команда отримує тільки задоволення від змагань
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Нашим хлопцям та дівчатам подобається все. Вони дійсно отримують задоволення від участі в Іграх Нескорених. Оскільки йдеться не про спорт високих досягнень в першу чергу, а про фізичну та психологічну реабілітацію. До того ж ми можемо перейняти майже всі види спорту в Іграх Нескорених і проводити їх локально в Україні, лише крім тих, які ми не маємо можливості проводити. Хотілось би звісно відзначити, дух змагань все ж присутній на Іграх Нескорених. Бо все ж це спортивні змагання і там є призові місця", - розповів Дамаскін.
За словами Михайла Дамаскіна, серед команд на Іграх Нескорених немає жодної ворожості, учасники веселяться й насолоджуються форматом змагань.
"На Іграх Нескорених панує чудова атмосфера, тут немає ворожості. Навіть той факт, що у змішаних командах можуть бути українці дуже добре сприймається. Наші хлопці та дівчата просто веселяться й отримують задоволення від цих змагань. Жодних ворожостей, або чогось подібного тут немає", - додав він.
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