Україна виборола перші шість медалей на Іграх Нескорених

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У четвертий змагальний день українці зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи (клас INO2). Золото дісталося Володимиру Марченку, срібло - Ярославу Шаркому, а бронза - Валерію Одайнику. Прикметно, що різниця в часі між золотим і срібним результатом становила менше секунди.

Також срібну нагороду у лижних перегонах сидячи (клас IN01) здобув Віктор Дикий, а Анатолій Бирко виграв золото у перегонах IN04.

Ще одну медаль виграв Арсен Рябошапка, який показав другий результат в гірськолижному спорті класу IAS2.

Загалом наша команда завоювала вже шість нагород, з яких дві - золоті, три - срібні й одна бронзова.