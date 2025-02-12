Україна виборола перші шість медалей на Іграх Нескорених
Національна збірна України на Іграх Нескорених, що тривають у Канаді, виборола перші 6 нагород, з яких 2 - золоті, 3 - срібні й одна бронзова
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У четвертий змагальний день українці зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи (клас INO2). Золото дісталося Володимиру Марченку, срібло - Ярославу Шаркому, а бронза - Валерію Одайнику. Прикметно, що різниця в часі між золотим і срібним результатом становила менше секунди.
Також срібну нагороду у лижних перегонах сидячи (клас IN01) здобув Віктор Дикий, а Анатолій Бирко виграв золото у перегонах IN04.
Ще одну медаль виграв Арсен Рябошапка, який показав другий результат в гірськолижному спорті класу IAS2.
Загалом наша команда завоювала вже шість нагород, з яких дві - золоті, три - срібні й одна бронзова.
- У Ванкувері відбулася церемонія відкриття Ігор нескорених – 2025 (Invictus Games Vancouver Whistler 2025). Цьогоріч Україна вп’яте бере участь в Іграх нескорених і вже здобула першу перемогу.
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