У Канаді стартували Ігри нескорених. Українська команда здобула перемогу в першому матчі

Про це повідомили на facebook-сторінці Invictus Games: Team Ukraine.

Церемонія відкриття відбулася на стадіоні "БіСі Плейс". Почесними гостями стали генерал-губернатор Канади Мері Саймон, премʼєр-міністр провінції Британська Колумбія Девід Ебі та засновник Ігор нескорених британський принц Гаррі.

"Сьогодні – не час для слабких характерів. І ви своїм прикладом показуєте те, яким має бути міцним дух. Ми пишаємося вами. Ми беремо приклад з вас. Ми дякуємо вам!" – сказав під час своєї промови принц Гаррі, герцог Сассекський, звертаючись до учасників цьогорічних Ігор.

Після промови принц Гаррі підійшов до збірної України й особисто привітав нашу команду.

Український прапор під час виходу збірної цьогоріч ніс Іван Лавренюк. На війні Іван отримав поранення, внаслідок якого втратив зір. Його дружина й донька завжди перебувають поруч з чоловіком і підтримують його. На відкритті Ігор нескорених дружина Тетяна також була поряд та несла український прапор разом з ним.

Одразу після церемонії відкриття українська команда взяла участь у першому колі відбіркового матчу з баскетболу на кріслах колісних. Суперниками українців стала команда Колумбії. До складу нашої команди увійшли Віктор Дикий, Арсен Рябошапко, Олександр Андрієнко, Костянтин Копелюк, Ілля Гайдук, Олексій Тюнін, Роман Полтавець, Валерій Одайник, Денис Смольніков, Анатолій Бирко, Ярослав Шаркий.

Матч завершився рахунком 12:6 на користь української збірної.

Про Ігри нескорених

Ігри нескорених (Invictus Games) – це змагання, в яких беруть участь колишні й чинні військовослужбовці, які отримали поранення або травми під час служби. Засновником Ігор нескорених є британський принц Гаррі, за ініціативи якого відбулися перші змагання у Лондоні 014 року. Назва походить від відомого вірша англійського поета Вільяма Ернста Генлі – Invictus (непереможний).

Цьогоріч Ігри нескорених уперше стали гібридними: до класичних адаптивних видів спорту додалися зимові. Перші в історії зимові гібридні Ігри нескорених у Вістлері та Ванкувері (Канада) тривають від 8 до 16 лютого 2025 року (Invictus Games Vancouver Whistler 2025). У них беруть участь 550 учасників з 25 країн. Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Велика Британія, США.

Учасники Ігор нескорених змагатимуться у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних, та регбі на кріслах колісних. Нещодавно додані зимові гібридні адаптивні види спорту включають гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

Україна вп'яте бере участь в Іграх нескорених. До складу української команди, яка вирушила на Ігри нескорених 31 січня, входять 35 військовослужбовців і ветеранів, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій у російсько-українській війні з 2014 року. Українська збірна братиме участь в 11 видах спорту, зокрема у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі та регбі на кріслах колісних, гірських лижах, сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні й керлінгу на кріслах колісних.

Прямі трансляції змагань можна переглянути на Суспільне Спорт.

Відбір та підготовку збірної України 2025 року здійснює Міністерство у справах ветеранів України, спільно з Центром стратегічних комунікацій "СтратКом Україна", ГО "Повернись живим!" і ГО "Ігри Інвіктус Україна" в межах Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.