У Києві відбулася церемонія проводів збірної України на Ігри Нескорених

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Сержант ЗСУ В'ячеслав Кастро, який представляє Дніпропетровську область, розповів, що вирушає до Канади у відмінному настрої. Він також додав, що їде не лише за медалями, а й для того, аби отримати задоволення від змагань.

"Ми їдемо просто зі своєю командою, і це головне. Головне – отримати від цього задоволення по максимуму. Розказати про Україну, про нашу ситуацію, поспілкуватися з людьми", – сказав В'ячеслав Кастро.

Солдатка ЗСУ Алла Сенченко, яка представляє Волинську область, також розповіла про свої емоції та очікування перед поїздкою.

"З надією нових знайомств, за гарною позитивною атмосферою, за випробуванням своїх сил і щоб зробити все, що у наших силах у плані дипломатичному, аби сколихнути спільноту світову, звернути увагу на війну в Україні", – сказала Алла Сенченко.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав прапор для української збірної Ігри Нескорених.

Про Ігри Нескорених

Перші в історії зимові гібридні Ігри Нескорених у Вістлері та Ванкувері (Канада) відбудуться 8-16 лютого 2025 року. В них братиме участь 550 учасників з 25 країн. Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Великобританія, США.

Учасники Ігор Нескорених змагатимуться у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних, та регбі на кріслах колісних. Нещодавно додані зимові гібридні адаптивні види спорту включають гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних.

Цьогоріч Україна вже вп'яте візьме участь в Іграх Нескорених. Українська команда складатиметься з 35 військовослужбовців та ветеранів, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій у російсько-українській війні з 2014 року.