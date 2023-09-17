Ігри Нескорених-2023 завершені: Україна показала свій найкращий результат в історії

Про це повідомляє "Суспільне".

Українську команду на Іграх Нескорених-2023 презентував найбільший склад в нашій історії - 25 учасників. Серед них – військові й ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та добровольчих батальйонів.

Українці змагалися в 9 видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті, волейболі сидячи, баскетболі на візках та настільному тенісі, що цього року дебютував у програмі Ігор. Низка українських учасників виступила й у регбі на візках: у складі об'єднаної команди, до якої ввійшли воїни різних країн.

Головною метою Ігор нескорених є не здобуті медалі, а реабілітація поранених військових і ветеранів. Але впродовж 7 змагальних днів серед учасників розігрували нагороди за найвищі результати у різних категоріях, залежно від характеру поранень чи травм.

На цьому турнірі українці завоювали 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Для України це найкращий результат у нашій історії (з моменту дебюту у 2017 році).