Ігри Нескорених-2023 завершені: Україна показала свій найкращий результат в історії
Збірна України завершила виступи на Іграх Нескорених-2023, що пройшли в німецькому Дюссельдорфі
Про це повідомляє "Суспільне".
Українську команду на Іграх Нескорених-2023 презентував найбільший склад в нашій історії - 25 учасників. Серед них – військові й ветерани ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та добровольчих батальйонів.
Українці змагалися в 9 видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті, волейболі сидячи, баскетболі на візках та настільному тенісі, що цього року дебютував у програмі Ігор. Низка українських учасників виступила й у регбі на візках: у складі об'єднаної команди, до якої ввійшли воїни різних країн.
Головною метою Ігор нескорених є не здобуті медалі, а реабілітація поранених військових і ветеранів. Але впродовж 7 змагальних днів серед учасників розігрували нагороди за найвищі результати у різних категоріях, залежно від характеру поранень чи травм.
На цьому турнірі українці завоювали 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Для України це найкращий результат у нашій історії (з моменту дебюту у 2017 році).
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