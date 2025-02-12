Ілон Маск звинуватив USAID у впливі на вибори "сумнівними способами"

Про це повідомляє The Washington Post.

Ілон Маск заявив, що USAID "впливало на вибори у спосіб, який я вважаю сумнівним". Водночас, як пишуть журналісти, посадовець не навів жодних доказів.

"USAID, я думаю, що є деякі вартісні речі. Але в цілому, якщо ви запитаєте, яка віддача від вкладених коштів? Я б сказав, що не дуже", - відповів Маск на запитання про те, чи є USAID вигідною інвестицією.

Як зазначає видання, американський мільярдер відмовився прямо відповідали на запитання в Овальному кабінеті.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде вихід із ситуації, що склалася після припинення фінансування USAID гуманітарних програм і проєктів.