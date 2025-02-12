Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ілон Маск звинуватив USAID у впливі на вибори "сумнівними способами"

Ілон Маск звинуватив USAID у впливі на вибори "сумнівними способами"

Катерина Єсікова
12 лютого, 2025 середа
09:19
Світ Ілон Маск

Голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск заявив, що діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) вплинула на вибори в країні

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post.

Ілон Маск заявив, що USAID "впливало на вибори у спосіб, який я вважаю сумнівним". Водночас, як пишуть журналісти, посадовець не навів жодних доказів.

"USAID, я думаю, що є деякі вартісні речі. Але в цілому, якщо ви запитаєте, яка віддача від вкладених коштів? Я б сказав, що не дуже", - відповів Маск на запитання про те, чи є USAID вигідною інвестицією.

Як зазначає видання, американський мільярдер відмовився прямо відповідали на запитання в Овальному кабінеті.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитує BBC  нардепа Микиту Потураєва, який очолює комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.

"USAID міг вказуватися як один із партнерів, а насправді він був головним, системним партнером. Тому насправді втрати для України через замороження цієї допомоги набагато більші, ніж ми можемо собі уявити", - наголосив Потураєв.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде вихід із ситуації, що склалася після припинення фінансування USAID гуманітарних програм і проєктів.

Теги:
Новини
вибори президента
Ілон Маск
вибори у США
США
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-8.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.42
    Купівля 41.42
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 42.74
    Продаж 43.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
12 лютого
09:52
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
"Росіяни не встигають і не можуть робити щось нове": Згурець пояснив, з яким озброєнням окупанти мають найбільше проблем
09:51
айтішнік it хакер
Хакери ГУР та ЗСУ атакували головного підрядника російського "Газпрому", – ЗМІ
09:48
забруднене повітря
У Києві тимчасово погіршилася якість повітря: КМДА рекомендує не виходити на вулицю
09:42
Рамштайн
Умєров розпочав роботу на засіданні "Рамштайн": які теми на порядку денному
09:39
Оновлено
Удар по Києву 12.02.25
РФ вночі атакувала Україну дронами і балістикою: у Києві є загиблий, на Чернігівщині вдарили по критичній інфраструктурі
09:08
Wizz Air
Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після припинення вогню
08:52
Партизани фіксують зменшення поставок пального через Кримський міст: відомо причину
08:40
ППО
Українська ППО вночі збила 6 "іскандерів" та 71 ворожий безпілотник
08:31
переговори України з Росією
Між Україною та Росією відбуваються переговори на низькому, не політичному рівні, - ексміністр Черниш
08:29
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Вперше за останні 2 роки з мигалками": Андрющенко повідомив про велике перекидання сил РФ у бік Запорізької області
08:18
Ексклюзив
Ігри Нескорених
Ігри Нескорених - це про фізичну й психологічну реабілітацію, а не про спорт високих досягнень, - речник Міністерства у справах ветеранів Дамаскін
08:08
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Минулої доби на фронті сталося 95 боєзіткнень: Сили оборони відбили 30 атак РФ на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Путін збиткується над Трампом
08:04
Держдепартамент США
Адміністрація Трампа може закрити консульства США в низці країн світу заради економії, - NBC News
08:00
Партнерський матеріал
Чоловік загинув на Азовсталі, а син не впізнав після полону: історія військової полку "Азов" Аліни Мелешко-Габурич
07:57
У США група демократів ініціювала законопроєкт для збереження USAID
07:29
Максим Жорін
Мігранти допоможуть нам лише в одному - втратити країну, треба працювати над поверненням українців, - Жорін
07:26
освіта кошти
Литва цьогоріч виділить майже €32 млн на навчання біженців з України
07:15
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1150 військових і понад 200 одиниць техніки армії РФ
07:08
Ірина Верещук
Верещук: ВЛК невдовзі почнуть тестувати електронні черги
07:00
Аналітика
Зеленський Трамп
Трамп, Зеленський і рідкісноземельні ресурси: що насправді Київ пропонує Вашингтону. Пояснюємо
06:54
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі чергує один російський ракетоносій
06:49
В Україні припинили формування нових бригад: в ОП розповіли, на що будуть зосереджені основні зусилля
06:25
Добровольці до 25 років, які раніше приєдналися до ЗСУ, також зможуть отримати мільйон гривень, - Міноборони
06:25
Анонс
Тео Ернандес і Рафа Леао, Мілан, Серія А
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 12 лютого
05:56
Німеччина солдат армія
Диверсанти пошкодили військові кораблі у Німеччині, у ВМС заявили про загрозу з боку РФ
05:17
Андрій Коваленко
Кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в руху до миру супроводжується ракетними ударами, - Коваленко про обстріл Києва 12 лютого
04:49
Австралія
У команді Трампа заявили, що Австралія "вбиває" ринок алюмінію в США
04:16
США космос наука технології
Двоє астронавтів NASA, які застрягли на МКС, можуть повернутися на Землю раніше запланованого
03:33
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Бразилія не буде вступати в торговельну війну зі США після введення мит, навідміну від Канади
03:13
Ігри Нескорених
Україна виборола перші шість медалей на Іграх Нескорених
01:43
Дональд Трамп
Трамп припускає, що Україна "колись може стати російською"
01:07
Оновлено
Марк Фогель
Трамп сподівається, що звільнення РФ громадянина США Фогеля допоможе покласти край війні в Україні
00:41
Ілон Маск
Ілон Маск замість публічної фінансової декларації подасть "конфіденційний звіт"
00:27
Петер Сіярто
Угорщина виділяє 1 млн євро армії Лівану "замість постачання зброї в Україну", - Сіярто
2025, вiвторок
11 лютого
23:55
Оновлено
Усман Дембеле (ліворуч), ПСЖ - "Брест"
"Реал" здолав "Ман Сіті", ПСЖ переміг "Брест": результати матчів 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
23:29
Роман Саленко (ліворуч), "Динамо" - "Гоффенгайм"
"Динамо" та "Шахтар" вибули з Юнацької ліги УЄФА
22:54
Су-24
У Польщі заявили, що російський Су-24 порушив повітряний простір країни
22:40
Оновлено
Піт Хегсет
США не відправлятимуть в Україну свої війська, - глава Пентагону Хегсет
22:30
Ексклюзив
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Це спільна гра проти США: дипломат Огризко про візит Сі Цзіньпіна 9 травня до Москви
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV