Литва цьогоріч виділить майже €32 млн на навчання біженців з України

Про це повідомляє LRT.

Як зазначається, 28,7 млн євро литовці спрямують на навчання українських дітей у муніципальних і приватних школах за програмами дошкільної, передшкільної та загальної освіти, а ще 3 млн євро – на компенсацію вартості навчання та стипендії для українців у литовських вишах.



Міністерство освіти, науки та спорту Литви спочатку планувало виділити на підтримку студентів 4,2 млн євро, але міністерство фінансів скоригувало суму до 3 млн. Таку суму й затвердив уряд.

Гроші призначаються студентам, які вступили до університетів Литви у 2022-2023 роках та продовжують там навчатися. Державне фінансування для випускників українських шкіл, які вступили до литовських вишів, припинилося з вересня 2024 року, але деякі університети покривають їхнє навчання власним коштом.

Відомо, що рішення про фінансування з 1 вересня ухвалять пізніше, коли буде відома точна кількість студентів.