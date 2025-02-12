Литва цьогоріч виділить майже €32 млн на навчання біженців з України
Уряд Литви ухвалив рішення про виділення майже 32 мільйонів євро на освіту українців, які прибули до країни через повномасштабне вторгнення РФ
Про це повідомляє LRT.
Як зазначається, 28,7 млн євро литовці спрямують на навчання українських дітей у муніципальних і приватних школах за програмами дошкільної, передшкільної та загальної освіти, а ще 3 млн євро – на компенсацію вартості навчання та стипендії для українців у литовських вишах.
Міністерство освіти, науки та спорту Литви спочатку планувало виділити на підтримку студентів 4,2 млн євро, але міністерство фінансів скоригувало суму до 3 млн. Таку суму й затвердив уряд.
Гроші призначаються студентам, які вступили до університетів Литви у 2022-2023 роках та продовжують там навчатися. Державне фінансування для випускників українських шкіл, які вступили до литовських вишів, припинилося з вересня 2024 року, але деякі університети покривають їхнє навчання власним коштом.
Відомо, що рішення про фінансування з 1 вересня ухвалять пізніше, коли буде відома точна кількість студентів.
- У рамках акції солідарності "Radarom!" до третьої річниці повномасштабної війни в Україні громадяни та бізнес Литви за тиждень пожертвували понад 1 мільйон євро.
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