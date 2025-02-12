Між Україною та Росією відбуваються переговори на низькому, не політичному рівні, - ексміністр Черниш

Про це заявив в інтерв'ю Українській правді Вадим Черниш - колишній міністр із питань тимчасово окупованих територій в 2016–2019 роках та один із учасників переговорів із росіянами в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Ми – на порозі реальних переговорів. Ба більше, вони вже відбуваються по лінії США – Росія та США – Україна. Безпосередньо між Росією і Україною переговори на низькому, не політичному рівні, наприклад, щодо обміну полонених", - розповів Черниш.

За його словами, більшість людей уявляють переговори, як те, що "ви сіли за стіл і всі розмовляєте". Але насправді, як наголосив Черниш, все виглядає інакше.

"Наприклад, є телефонні дзвінки між командою Трампа і командою Путіна. Навіть коли Трамп ще не був президентом, Маск постійно телефонував у Кремль. Це теж частина переговорів", - додав ексміністр.