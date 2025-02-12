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Двоє астронавтів NASA, які застрягли на МКС, можуть повернутися на Землю раніше запланованого

Ксенія Золотова
12 лютого, 2025 середа
04:16
Технології США космос наука технології

SpaceX змінить капсули для майбутніх польотів астронавтів, щоб повернути двох астронавтів NASA місії Starliner, які застрягли на МКС, можуть повернутися на Землю раніше запланованого

Зміст

Про це повідомляє АР.

NASA оголосило, що SpaceX змінить капсули для майбутніх польотів астронавтів, щоб повернути Бутча Вілмора і Суні Вільям додому вже в середині березня, а не наприкінці березня або ж у квітні. Це скоротить принаймні пару тижнів їхнього тривалого перебування на міжнародній Космічній станції, яке минулого тижня досягло восьмимісячної позначки.

Льотчики-випробувачі мали повернуться в червні на капсулі Starliner компанії Boeing після тижневого тестового польоту до МКС. Однак під час місії у Starliner виникли серйозні технічні проблеми, включно з витоками гелію і несправностями двигунів. Через це NASA вирішила не ризикувати життями астронавтів і повернути капсулу порожньою - без екіпажу.

Під час цієї операції NASA воліє спочатку відправити новий екіпаж на станцію, перш ніж повертати старий. Він включатиме двох астронавтів NASA, одного японського астронавта і одного російського.

Остання зміна в планах Космічного агентства відбулася через два тижні після того, як космічне агентство заявило, що працює максимально оперативно над поверненням Вілмора і Вільямс якомога швидше. За день до цього президент США Дональд Трамп і глава SpaceX Ілон Маск пообіцяли прискорити повернення астронавтів.

Що відомо про місію Starliner

У середу, 5 червня, Boeing Starliner успішно вийшов на орбіту Землі під час своєї першої пілотованої місії з екіпажем NASA на Міжнародну космічну станцію.

25 червня NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.

25 серпня у NASA заявили, що екіпаж космічного корабля Starliner, астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, залишаться на космічній станції до 2025 року, а Boeing Starliner повернуть без них.

Астронавти, які тимчасово застрягли на борту Міжнародної космічної станції через технічні неполадки Boeing Starliner, поскаржились на моторошні звуки, які доносились з корабля.

Космічний корабель Boeing Starliner приземлився в пустелі Нью-Мексико ввечері 6 вересня, завершивши тримісячну випробувальну місію, під час якої стались технічні проблеми. Екіпаж залишився на МКС.

 

 


 

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