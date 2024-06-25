NASA відклало дату повернення з МКС корабля Starliner з двома астронавтами через проблеми з двигуном

Про це повідомляє Sciense Alert.

Про відтермінування повернення астронавтів на Землю NASA оголосило в п'ятницю, 21 червня, запевнивши, що нагальної потреби у поверненні для них немає, оскільки на МКС є достатньо запасів.

Натомість астронавти продовжать тестувати капсулу, намагаючись зрозуміти її проблеми і спробувати виправити їх.

Виліт було заплановано на середу, 26 травня, але його вирішили скасувати через проблеми з космічним апаратом, який би доставив астронавтів назад на Землю. До того ж дата вильоту не збігалась з серією запланованих виходів у відкритий космос на МКС, призначених 24 червня і 2 липня.

"Ми не поспішаємо і дотримуємося стандартного процесу управління місією, - зазначив керівник Програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч. - Ми дозволяємо даним керувати прийняттям рішень щодо усунення невеликих витоків гелієвої системи і продуктивності двигунів, які ми спостерігали під час зближення і стикування".

Стіч запевнив, що попри всі проблеми Starliner добре функціонує на орбіті, будучи пристикованим до космічної станції.

"Ми стратегічно використовуємо додатковий час, щоб розчистити шлях для деяких важливих робіт на станції, завершуючи підготовку до повернення Бутча і Суні на Starliner", - зазначив він.

У NASA додали, що Starliner фактично готовий до повернення в разі виникнення надзвичайної ситуації на космічній станції, яка вимагатиме від екіпажу покинути орбіту і повернутися на Землю.