Китайський місячний зонд Chang'e-6 повернувся на Землю з першими в історії зразками зі зворотнього боку Місяця

Про це інформує BBC.

Після приземлення зонда в пустелі Внутрішньої Монголії, офіційні особи урочисто встановили на ньому китайський прапор.

Президент Китаю Сі Цзіньпін особисто зателефонував, щоб привітати тих, хто знаходиться в командному центрі місії Chang'e 6, та висловити сподівання, що вони зможуть продовжити дослідження далекого космосу.

За словами вчених, зразки, зібрані Chang'e-6 - першим зондом, який зміг приземлитися на зворотній стороні Місяця, можуть дати відповіді на ключові питання про те, як формуються планети.

Як стверджують у виданні, зворотний бік Місяця є технічно складним для дослідження через його віддаленість і складний рельєф з гігантськими кратерами та малою кількістю рівних поверхонь.

Науковці зацікавилися ним, сподіваючись, що він може містити сліди льоду, з якого можна буде добувати воду, кисень і водень.

Довідково: це вже шоста місія Китаю на Місяць і друга - на його зворотний бік. Зонд названий на честь місячної богині Чан'е з китайської міфології.

За допомогою бура і роботизованої руки зонд зачерпнув ґрунт і каміння, зробив кілька фотографій поверхні та встановив китайський прапор.