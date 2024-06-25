Китайський місячний зонд Chang'e-6 повернувся на Землю з першими в історії зразками зі зворотнього боку Місяця
У вівторок, 25 червня, китайський зонд Chang'e-6 приземлився в пустелі Внутрішньої Монголії після майже двомісячної місії з першими зразками із недослідженого зворотнього боку Місяця
Про це інформує BBC.
Після приземлення зонда в пустелі Внутрішньої Монголії, офіційні особи урочисто встановили на ньому китайський прапор.
Президент Китаю Сі Цзіньпін особисто зателефонував, щоб привітати тих, хто знаходиться в командному центрі місії Chang'e 6, та висловити сподівання, що вони зможуть продовжити дослідження далекого космосу.
За словами вчених, зразки, зібрані Chang'e-6 - першим зондом, який зміг приземлитися на зворотній стороні Місяця, можуть дати відповіді на ключові питання про те, як формуються планети.
Як стверджують у виданні, зворотний бік Місяця є технічно складним для дослідження через його віддаленість і складний рельєф з гігантськими кратерами та малою кількістю рівних поверхонь.
Науковці зацікавилися ним, сподіваючись, що він може містити сліди льоду, з якого можна буде добувати воду, кисень і водень.
Довідково: це вже шоста місія Китаю на Місяць і друга - на його зворотний бік. Зонд названий на честь місячної богині Чан'е з китайської міфології.
За допомогою бура і роботизованої руки зонд зачерпнув ґрунт і каміння, зробив кілька фотографій поверхні та встановив китайський прапор.
- На початку року Японія висадила космічний корабель на Місяць, ставши п'ятою у світі країною, яка здійснила м'яку посадку на його поверхню.
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