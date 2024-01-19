Японці вперше посадили космічний корабель на Місяць

Про це повідомляє Japan Aerospace Exploration Agency.

Японське агентство аерокосмічних досліджень здійснило спробу посадки зонда SLIM, який отримав назву "місячний снайпер", в межах 100 метрів від цілі. Агентство повідомило, що перевірка того, чи досягнув він поставлених цілей, займе близько місяця.

Для посадки модуль використав новітню навігаційну систему, яка аналізувала в реальному часі знімки поверхні Місяця і дозволила безпечно сісти в межах всього ста метрів від розрахованого місця посадки. Тепер SLIM розгорне радар і камеру, які допоможуть вивчати мінералогічний склад поверхні Місяця.

Довідково: Космічний корабель SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) був запущений у космос 7 вересня 2023 року. Його вага із паливом становить 590 кілограмів.

Згодом, 27 грудня, SLIM вийшов на орбіту на висоті 600 кілометрів над Місяцем і з того моменту почав поступово опускатися ближче до супутника.