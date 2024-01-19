Японці вперше посадили космічний корабель на Місяць
Японія висадила космічний корабель на Місяць, ставши п'ятою у світі країною, яка здійснила м'яку посадку на його поверхню
Про це повідомляє Japan Aerospace Exploration Agency.
Японське агентство аерокосмічних досліджень здійснило спробу посадки зонда SLIM, який отримав назву "місячний снайпер", в межах 100 метрів від цілі. Агентство повідомило, що перевірка того, чи досягнув він поставлених цілей, займе близько місяця.
Для посадки модуль використав новітню навігаційну систему, яка аналізувала в реальному часі знімки поверхні Місяця і дозволила безпечно сісти в межах всього ста метрів від розрахованого місця посадки. Тепер SLIM розгорне радар і камеру, які допоможуть вивчати мінералогічний склад поверхні Місяця.
Довідково: Космічний корабель SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) був запущений у космос 7 вересня 2023 року. Його вага із паливом становить 590 кілограмів.
Згодом, 27 грудня, SLIM вийшов на орбіту на висоті 600 кілометрів над Місяцем і з того моменту почав поступово опускатися ближче до супутника.
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У понеділок, 8 січня, роботизований посадковий модуль, побудований приватною американською компанією, попрямував до Місяця в спробі здійснити першу за останні 50 років м'яку посадку, однак під час польоту стався збій у руховій установці.
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