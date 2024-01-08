Вперше за пів століття США запустили космічний корабель, який здійснить посадку на Місяць

Про це повідомляє Reuters.

Ракета Vulcan, яка доставить у космос посадковий модуль, створена за співпраці компаній Boeing та Lockheed Martin, що дебютувала в космосі.

Місяцехід Peregrine від компанії Astrobotic, що займається космічною робототехнікою, був відправлений у космос о 02:18 ночі за східним часом з мису Канаверал, штат Флорида, під час першого польоту ракети Vulcan.

"Я такий схвильований", - зазначив генеральний директор ULA Торі Бруно в кімнаті управління запуском компанії. - Це були роки напруженої роботи. Поки що це була абсолютно прекрасна місія".

Якщо все пройде успішно, Peregrine стане першою м'якою посадкою США на Місяць з часів останньої посадки Аполлона в 1972 році, а також першою в історії висадкою на Місяць приватної компанії.

"Це момент, на який ми чекали 16 років", - заявив генеральний директор Astrobotic Джон Торнтон.

Peregrine вийшов з розгінного блоку, і корабель розміром з гольф-карт вирушив у 46-денну подорож до Місяця.

Цей запуск став першим з двох сертифікаційних польотів, які вимагають Космічні сили США, перш ніж Vulcan зможе виконувати прибуткові місії для Пентагону.

Peregrine має здійснити посадку на Місяць 23 лютого з науковим вантажем на борту, який збиратиме дані про місячну поверхню перед запланованими майбутніми людськими місіями.