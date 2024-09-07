Космічний корабель Boeing Starliner повернувся на Землю без астронавтів

Про це повідомляє Reuters.

Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс залишилися на Міжнародній космічній станції, оскільки Starliner автономно відстикувався о 18:04 за східним часом, розпочавши шестигодинну посадку.

Як показала пряма трансляція NASA, Starliner успішно повернувся на Землю.

Хоча ця місія мала стати останнім випробувальним польотом перед тим, як NASA сертифікує Starliner для звичайних місій, рішення агентства не допускати астронавтів до капсули з міркувань безпеки поставило шлях сертифікації космічного корабля в невизначеність, попри успішне повернення Boeing.

Вілмор і Вільямс забезпечені додатковою їжею та припасами на МКС і повернуться на Землю на кораблі SpaceX у лютому 2025 року. Те, що спочатку мало бути восьмиденним випробуванням, перетворилося на восьмимісячну місію для екіпажу.

На борту МКС, наукової лабораторії розміром з футбольне поле приблизно в 402 км у космосі, є ще сім астронавтів, які прибули в різний час на інших космічних кораблях, включаючи російську капсулу "Союз". Очікується, що Вілмор і Вільямс продовжуватимуть проводити наукові експерименти зі своїми колегами.