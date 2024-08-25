NASA поверне космічний корабель Starliner без його астронавтів

Про це йдеться на сайті NASA.

Зазначено, що Вілмор і Суні формально продовжать свою роботу Expedition 71/72 до лютого 2025 року. У Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США стверджують, що астронавти повернуться на Землю у 2025 році разом із іншими двома колегами, яких призначили для ротаційної місії SpaceX Crew-9.

"Космічні польоти ризиковані, навіть у найбільш безпечних і буденних випадках. Випробувальний політ за своєю природою не є ані безпечним, ані буденним. Рішення залишити Баррі та Суні на борту Міжнародної космічної станції та повернути Boeing Starliner додому без екіпажу — це відданість безпеці", — сказав глава NASA Білл Нельсон.