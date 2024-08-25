NASA поверне космічний корабель Starliner без його астронавтів
У NASA заявили, що екіпаж космічного корабля Starliner, астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, залишаться на космічній станції до 2025 року, а Boeing Starliner повернуть без них
Про це йдеться на сайті NASA.
Зазначено, що Вілмор і Суні формально продовжать свою роботу Expedition 71/72 до лютого 2025 року. У Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США стверджують, що астронавти повернуться на Землю у 2025 році разом із іншими двома колегами, яких призначили для ротаційної місії SpaceX Crew-9.
"Космічні польоти ризиковані, навіть у найбільш безпечних і буденних випадках. Випробувальний політ за своєю природою не є ані безпечним, ані буденним. Рішення залишити Баррі та Суні на борту Міжнародної космічної станції та повернути Boeing Starliner додому без екіпажу — це відданість безпеці", — сказав глава NASA Білл Нельсон.
- 25 червня NASA відклало дату повернення з Міжнародної космічної станції двох астронавтів після витоку гелію та проблем з двигуном корабля Starliner компанії Boeing.
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