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Астронавти, застряглі на МКС через несправність Boeing Starliner, повідомили про моторошні звуки, що доносились з корабля

Марія Науменко
3 вересня, 2024 вiвторок
12:36
Технології США космос наука технології

Астронавти, які тимчасово застрягли на борту Міжнародної космічної станції через технічні неполадки Boeing Starliner, поскаржились на моторошні звуки, які доносились з корабля

Зміст

Про це повідомляє Science Alert.

"У мене є питання про Starliner", - повідомив астронавт NASA Бутч Вілмор по радіо в центр управління польотами. - Через динамік долинає дивний звук... Я не знаю, що його викликає".

Згідно з оприлюдненим записом, моторошний звук походив із пристикованого модуля і був дуже схожий на звукові сигнали сонара.

Як зауважив колишній командир МКС Кріс Хедфілд, на борту космічного корабля чути такий звук не надто заспокійливе явище, особливо з урахуванням усіх технічних несправностей з капсулою.

Вілмор звернувся до NASA з проханням розслідувати джерело. Цей процес зайняв деякий час, але NASA вдалося розв'язати проблему, і звук, як виявилося, не є причиною для занепокоєння.

"Пульсуючий звук з динаміка космічного корабля Starliner компанії Boeing, який чув астронавт NASA Бутч Вілмор на борту Міжнародної космічної станції, припинився. Відгук від динаміка був результатом аудіоконфігурації між космічною станцією і Starliner", - повідомило NASA.

За слова експертів, аудіосистема космічної станції є складною, що дозволяє "з'єднати між собою кілька космічних кораблів і модулів, і в ній часто виникають шуми та зворотний зв'язок". 

За словами Вілмора, зворотний зв'язок від динаміків не має технічного впливу на екіпаж Starliner або роботу станції, включаючи відстиковку Starliner без екіпажу від станції у п'ятницю, 6 вересня.

Після того, як Starliner повернеться на Землю, він буде ретельно обстежений. Вілмор і Вільямс залишаться на борту МКС, де працюватимуть як офіційні члени Експедиції 71/72, повернення якої на Землю заплановане на лютий 2025 року.

  • 25 серпня у NASA заявили, що екіпаж космічного корабля Starliner, астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, залишаться на космічній станції до 2025 року, а Boeing Starliner повернуть без них.
Теги:
Світ
Наука
космос
США
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