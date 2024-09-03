Астронавти, застряглі на МКС через несправність Boeing Starliner, повідомили про моторошні звуки, що доносились з корабля

Про це повідомляє Science Alert.

"У мене є питання про Starliner", - повідомив астронавт NASA Бутч Вілмор по радіо в центр управління польотами. - Через динамік долинає дивний звук... Я не знаю, що його викликає".

Згідно з оприлюдненим записом, моторошний звук походив із пристикованого модуля і був дуже схожий на звукові сигнали сонара.

Як зауважив колишній командир МКС Кріс Хедфілд, на борту космічного корабля чути такий звук не надто заспокійливе явище, особливо з урахуванням усіх технічних несправностей з капсулою.

Вілмор звернувся до NASA з проханням розслідувати джерело. Цей процес зайняв деякий час, але NASA вдалося розв'язати проблему, і звук, як виявилося, не є причиною для занепокоєння.

"Пульсуючий звук з динаміка космічного корабля Starliner компанії Boeing, який чув астронавт NASA Бутч Вілмор на борту Міжнародної космічної станції, припинився. Відгук від динаміка був результатом аудіоконфігурації між космічною станцією і Starliner", - повідомило NASA.

За слова експертів, аудіосистема космічної станції є складною, що дозволяє "з'єднати між собою кілька космічних кораблів і модулів, і в ній часто виникають шуми та зворотний зв'язок".

За словами Вілмора, зворотний зв'язок від динаміків не має технічного впливу на екіпаж Starliner або роботу станції, включаючи відстиковку Starliner без екіпажу від станції у п'ятницю, 6 вересня.

Після того, як Starliner повернеться на Землю, він буде ретельно обстежений. Вілмор і Вільямс залишаться на борту МКС, де працюватимуть як офіційні члени Експедиції 71/72, повернення якої на Землю заплановане на лютий 2025 року.