Boeing Starliner запустив першу пілотовану місію з екіпажем NASA
У середу, 5 червня, Boeing Starliner успішно вийшов на орбіту Землі під час своєї першої пілотованої місії з екіпажем NASA на Міжнародну космічну станцію
Запуск у прямому етері показали на YouTube-каналі NASA.
У Axios зазначають, що це була третя спроба Boeing здійснити першу місію з екіпажем на МКС після того, як попередні спроби довелося скасувати через технічні проблеми.
Космічний корабель стартував на ракеті Atlas V о 10:52 за східним часом (17:52 за Києвом) зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.
На борту Starliner перебувають ветерани-астронавти NASA Бутч Вілмор - командир корабля, та Суні Вільямс, яка пілотувала космічний корабель. Її участь стала першим випадком, коли жінка взяла участь у льотних випробуваннях орбітального космічного корабля.
Очікується, що космічний корабель пристикується до космічної станції о 12:15 за східним часом у четвер.
- Раніше повідомлялось, що запуск космічного корабля Starliner компанії Boeing з екіпажем NASA на борту, який планувався на понеділок, 6 травня, перенесено через проблему з кисневим клапаном.
- 1 червня компанія Boeing мала здійснить ще одну спробу запуску космічного корабля Starliner з екіпажем NASA на борту, однак старт знову відтермінували.
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