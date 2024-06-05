Boeing Starliner запустив першу пілотовану місію з екіпажем NASA

Запуск у прямому етері показали на YouTube-каналі NASA.

У Axios зазначають, що це була третя спроба Boeing здійснити першу місію з екіпажем на МКС після того, як попередні спроби довелося скасувати через технічні проблеми.

Космічний корабель стартував на ракеті Atlas V о 10:52 за східним часом (17:52 за Києвом) зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

На борту Starliner перебувають ветерани-астронавти NASA Бутч Вілмор - командир корабля, та Суні Вільямс, яка пілотувала космічний корабель. Її участь стала першим випадком, коли жінка взяла участь у льотних випробуваннях орбітального космічного корабля.

Очікується, що космічний корабель пристикується до космічної станції о 12:15 за східним часом у четвер.