Космічний корабель Starliner компанії Boeing готується здійснити перший політ з екіпажем NASA
У понеділок, 6 квітня, відбудеться перший запуск космічного корабля Starliner компанії Boeing з екіпажем NASA на борту, астронавтів буде доставлено на МКС
Про це повідомляє The Hill.
Згідно з планами, Starliner стартуватиме у понеділок приблизно о 22:30 за місцевим часом і візьме на борт двох астронавтів NASA Суні Вільямса і Бутча Вілмора.
Ця місія з доставки людей у космос стане першою після десятиліття розробок аерокосмічної компанії Boeing.
Як стверджують у Boeing, Starliner має доставити астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС), які проведуть там тиждень. Під час випробувального польоту пілоти проведуть корабель через серію обережних маневрів, щоб перевірити його можливості.
Очікується, що політ до МКС триватиме близько 26 годин, корабель буде пристикований до неї на вісім днів, перш ніж повернеться назад на захід США.
Starliner буде розміщений на вершині культової ракети Atlas V. Це перший пілотований політ з використанням Atlas V з часів космічних польотів на Меркурій в 1960-х роках, під керівництвом Джона Гленна, який здійснив знаменитий перший політ на орбіту в 1962 році. Це буде 100-й запуск системи Atlas V, яка відтоді використовується для запуску супутників.
- 14 березня компанія Ілона Маска SpaceX вперше запустила космічний корабель Starship у космос, проте в під час посадки він упав в океан.
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