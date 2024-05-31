На 1 червня заплановано старт космічного корабля Starliner компанії Boeing. Де стежити онлайн

Про це повідомляє New Atlas.

Запуск запланований на 12:25 за Східноєвропейським часом (13:25 за Київським часом) 1 червня.

Згідно з початковими планами, запуск Starliner був запланований на 6 травня. Однак за декілька хвилин до старту його було скасовано через проблему з кисневим клапаном у верхньому ступені Centaur.

Потім запуск перенесли на 21 травня, далі на 25 травня, а згодом - на невизначений термін, коли виявили витік гелію в силовій установці службового модуля Starliner.

Однак, тепер, очевидно, компанія Boeing вирішила піти на певний ризик, здійснивши запуск у суботу замість того, щоб розбирати космічний корабель на частини для усунення витоку.

Інженери Boeing і NASA домовилися ризикнути, навіть попри те, що існує ймовірність того, що рухова установка може вийти з ладу на орбіті, і тоді Starliner не зможе повернутися на Землю.

Утім, на брифінгу 24 травня керівник програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч заявив, що існує спосіб вирішення цієї проблеми.

"Ми могли б впоратися з цим конкретним витоком, якби швидкість витоку збільшилася навіть у 100 разів", - заявив він, додавши, що немає приводів для хвилювання.

Пряму трансляцію можна буде переглянути за посиланням.