На 1 червня заплановано старт космічного корабля Starliner компанії Boeing. Де стежити онлайн
У суботу, 1 червня, компанія Boeing здійснить ще одну спробу запуску космічного корабля Starliner з екіпажем NASA на борту
Про це повідомляє New Atlas.
Запуск запланований на 12:25 за Східноєвропейським часом (13:25 за Київським часом) 1 червня.
Згідно з початковими планами, запуск Starliner був запланований на 6 травня. Однак за декілька хвилин до старту його було скасовано через проблему з кисневим клапаном у верхньому ступені Centaur.
Потім запуск перенесли на 21 травня, далі на 25 травня, а згодом - на невизначений термін, коли виявили витік гелію в силовій установці службового модуля Starliner.
Однак, тепер, очевидно, компанія Boeing вирішила піти на певний ризик, здійснивши запуск у суботу замість того, щоб розбирати космічний корабель на частини для усунення витоку.
Інженери Boeing і NASA домовилися ризикнути, навіть попри те, що існує ймовірність того, що рухова установка може вийти з ладу на орбіті, і тоді Starliner не зможе повернутися на Землю.
Утім, на брифінгу 24 травня керівник програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч заявив, що існує спосіб вирішення цієї проблеми.
"Ми могли б впоратися з цим конкретним витоком, якби швидкість витоку збільшилася навіть у 100 разів", - заявив він, додавши, що немає приводів для хвилювання.
Пряму трансляцію можна буде переглянути за посиланням.
- Раніше повідомлялось, що запуск космічного корабля Starliner компанії Boeing з екіпажем NASA на борту, який планувався на понеділок, 6 травня, перенесено через проблему з кисневим клапаном.
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