Бразилія не буде вступати в торговельну війну зі США після введення мит, навідміну від Канади

Про це повідомляє CNN.

"Уряд взагалі не обговорював це", - сказав бразильський міністр інституційних відносин Александр Падільяна пресконференції.

За його словами, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва "завжди дуже чітко заявляв, що торгова війна ні для кого не є хорошою". Падільяна додав, що Бразилія виступає за зміцнення торгівлі зі своїми партнерами, а не за участь у торговій війні.

За даними Міністерства торгівлі США, Бразилія є другим за величиною експортером сталі до США, поступаючись лише Канаді.

Зі свого боку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав тарифи "абсолютно невиправданими".

"Ми є найближчим союзником США, наші економіки інтегровані. Канадська сталь і алюміній використовуються в ряді ключових американських галузей промисловості, хай то оборона, суднобудування, виробництво, енергетика, автомобілебудування. Разом ми робимо Північну Америку більш конкурентоспроможною", — сказав Трюдо.

Він заявив, що працюватиме з адміністрацією Трампа, щоб «підкреслити негативний вплив» на громадян обох країн. І якщо справа дійде до удару у відповідь, відповідь Канади буде "твердою та чіткою", додав Трюдо.