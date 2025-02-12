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Бразилія не буде вступати в торговельну війну зі США після введення мит, навідміну від Канади

Ксенія Золотова
12 лютого, 2025 середа
03:33
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

Бразилія не вступатиме в торговельну війну зі Сполученими Штатами після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт сталі та алюмінію. Натомість прем'єр Канади Джастін Трюдо назвав тарифи "абсолютно невиправданими"

Зміст

Про це повідомляє CNN.

"Уряд взагалі не обговорював це", - сказав бразильський міністр інституційних відносин Александр Падільяна пресконференції.

За його словами, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва "завжди дуже чітко заявляв, що торгова війна ні для кого не є хорошою". Падільяна додав, що Бразилія виступає за зміцнення торгівлі зі своїми партнерами, а не за участь у торговій війні.

За даними Міністерства торгівлі США, Бразилія є другим за величиною експортером сталі до США, поступаючись лише Канаді.

Зі свого боку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав тарифи "абсолютно невиправданими".

"Ми є найближчим союзником США, наші економіки інтегровані. Канадська сталь і алюміній використовуються в ряді ключових американських галузей промисловості, хай то оборона, суднобудування, виробництво, енергетика, автомобілебудування. Разом ми робимо Північну Америку більш конкурентоспроможною", — сказав Трюдо.

Він заявив, що працюватиме з адміністрацією Трампа, щоб «підкреслити негативний вплив» на громадян обох країн. І якщо справа дійде до удару у відповідь, відповідь Канади буде "твердою та чіткою", додав Трюдо.

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. 

На тлі заяв Трампа про майбутнє введення мит на товари з ЄС президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.

Теги:
Новини
Економіка
Канада
Бразилія
Дональд Трамп
США
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