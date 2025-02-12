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Кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в руху до миру супроводжується ракетними ударами, - Коваленко про обстріл Києва 12 лютого

Ксенія Золотова
12 лютого, 2025 середа
05:17
Війна з Росією Андрій Коваленко

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував ранкову атаку РФ балістикою на Київ, зазначивши, що кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в руху до миру супроводжується ракетними ударами

Зміст

Про це він написав у телеграм.

"Росіяни наносили удари балістичними ракетами, є виклики екстрених служб у Києві, відомо про падіння уламків. На жаль, кожна публічна заява Заходу про «прогрес» в руху до миру супроводжується ракетними ударами РФ", - наголосив Коваленко.

Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін "підготував ресурси до таких качель". 

"Накопичив їх для того, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС робив схожі дії на східному фронті - це методи дипломатії, що тісно переплітаються з фронтом. По Росії має летіти і буде летіти, без цього ніяк", - підкреслив керівник ЦПД РНБО.

  • Російські окупаційні війська ввечері 11 лютого запустили по території України безпілотники, у Київській області спрацювала ППО. Після 4:00 РФ атакувала столицю балістикою.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ракетний удар
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