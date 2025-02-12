Кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в руху до миру супроводжується ракетними ударами, - Коваленко про обстріл Києва 12 лютого

Про це він написав у телеграм.

"Росіяни наносили удари балістичними ракетами, є виклики екстрених служб у Києві, відомо про падіння уламків. На жаль, кожна публічна заява Заходу про «прогрес» в руху до миру супроводжується ракетними ударами РФ", - наголосив Коваленко.

Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін "підготував ресурси до таких качель".

"Накопичив їх для того, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС робив схожі дії на східному фронті - це методи дипломатії, що тісно переплітаються з фронтом. По Росії має летіти і буде летіти, без цього ніяк", - підкреслив керівник ЦПД РНБО.