Кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в руху до миру супроводжується ракетними ударами, - Коваленко про обстріл Києва 12 лютого
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував ранкову атаку РФ балістикою на Київ, зазначивши, що кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в руху до миру супроводжується ракетними ударами
Про це він написав у телеграм.
"Росіяни наносили удари балістичними ракетами, є виклики екстрених служб у Києві, відомо про падіння уламків. На жаль, кожна публічна заява Заходу про «прогрес» в руху до миру супроводжується ракетними ударами РФ", - наголосив Коваленко.
Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін "підготував ресурси до таких качель".
"Накопичив їх для того, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС робив схожі дії на східному фронті - це методи дипломатії, що тісно переплітаються з фронтом. По Росії має летіти і буде летіти, без цього ніяк", - підкреслив керівник ЦПД РНБО.
- Російські окупаційні війська ввечері 11 лютого запустили по території України безпілотники, у Київській області спрацювала ППО. Після 4:00 РФ атакувала столицю балістикою.
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