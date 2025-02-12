На Одещині ввечері спалахнула пожежа в будинку для літніх: три людини загинули, є постраждалі

Про це повідомили поліція та ДСНС Одещини.

Займання сталося в одноповерховій будівлі вчора близько 21:00. З приміщення евакуювали 17 людей, з яких 6 отримали отруєння продуктами горіння.

Пожежу ліквідували на площі 100 м кв. Під час гасіння рятувальники виявили тіла трьох чоловіків віком 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися. Попередньо йдеться про мешканців пансіонату.

Слідчі направили тіла на судово-медичну експертизу, а також призначили низку інших судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності.

Крім того, правоохоронців опитують 17 евакуйованих громадян, які наразі перебувають у лікарні, встановлюють додаткових очевидців і свідків події та вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства.

У рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.