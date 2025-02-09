Вночі у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: троє постраждалих, врятовано дитину
У ніч на 9 лютого спалахнула квартира в одній з багатоповерхівок у Покровському районі Кривого Рогу, в результаті чого постраждали дві жінки та чоловік
Про це повідомляє ДСНС.
Вночі о 02:03 до Служби порятунку "1012 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Світальського Покровського району міста Кривий Ріг.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку в квартирі на площі 10 квадратних метрів.
Надзвичайники врятували дитину, а також вивели на безпечну відстань 13 людей. Внаслідок пожежі постраждало дві жінки та чоловік.
О 03:26 полум’я ліквідували.
До гасіння пожежі було залучено 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
- У Львові 7 лютого сталась пожежа в квартирі на вул. Валовій.
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