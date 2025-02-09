Вночі у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: троє постраждалих, врятовано дитину

Про це повідомляє ДСНС.

Вночі о 02:03 до Служби порятунку "1012 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Світальського Покровського району міста Кривий Ріг.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку в квартирі на площі 10 квадратних метрів.

Надзвичайники врятували дитину, а також вивели на безпечну відстань 13 людей. Внаслідок пожежі постраждало дві жінки та чоловік.

О 03:26 полум’я ліквідували.

До гасіння пожежі було залучено 16 рятувальників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.