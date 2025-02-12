Різноманіття, справедливість, інклюзивність: Disney скорочує свої зусилля у сфері DEI на тлі закриття Трампом програм рівності
На тлі закриття президентом США Дональдом Трампом у федеральному уряді програми DEI компанія Disney оновила свої фактори ефективності, вилучивши пункт "різноманітність та інклюзивність"
Про це пише Deadline.
Компанія Disney повідомила своїх партнерів, що оновила "Інші правила ефективності" (Other Performance Factors - OPFs), узгодивши їх із "бізнес-цілями та цінностями компанії". Зокрема Disney змінила свої програми в галузі DEI - diversity, equity, and inclusion (різноманітність, рівноправність та інклюзивність). Такі зміни сталися на тлі того, що президент США Дональд Трамп після вступу на посаду закрив програми DEI у федеральному уряді країни.
У листі Disney зазначається, що компанія замінить один з факторів ефективності "Різноманітність та інклюзивність", який використовувався для оцінки винагороди керівників, на новий — "Стратегія талантів".
Заява від керівника відділу кадрів Disney Соні Коулмана мала на меті надати "оновлену інформацію про те, як наші цінності впроваджуються в наші програми винагороди керівників, зокрема наші інші фактори ефективності (OPFs), а також поділитися деякою роботою, яка триває, щоб розвинути нашу стратегію талантів відповідно до цих цінностей".
У заяві не згадується про різноманітність, але наголошується на приналежності; не йдеться про справедливість, але закликається до створення середовища, де кожен може досягти успіху.
Зміни включають заміну метрики "Різноманіття та інклюзивність" фактором "Стратегія талантів" у плануванні винагороди керівників, щоб оцінити, як керівники дотримуються цінностей компанії, беруть до уваги різні погляди для досягнення успіху в бізнесі, розвивають середовище, у якому всі співробітники можуть досягати успіху, і підтримують надійну структуру для забезпечення довгострокової міцності організації.
"Цей новий фактор представляє еволюцію важливих концепцій колишнього OPFs "Різноманіття та інклюзивність" та використовуватиметься поряд з нашими двома іншими OPFs - "Сторітелінг та творчість" і "Синергія", — йдеться в листі Disney.
Disney також оновить текст застереження, яке з'являється перед певними старими фільмами студії на стримінгах, наприклад, "Дамбо" та "Пітером Пеном". Зараз у ньому йдеться, що фільм "містить негативні зображення та/або погане поводження з людьми чи культурами". Нова версія буде наступною: "Ця картина представлена у тому вигляді, в якому вона була створена спочатку, і може містити стереотипи або негативні зображення".
Крім того, Disney закрила програму Reimagine Tomorrow, в рамках якої висвітлювалися історії людей із "непредставлених спільнот".
"Хоча це й надалі розвиватиметься, незмінним залишиться наше зобов’язання розвивати корпоративну культуру, до якої всі належать, і де кожен може досягти успіху, що дозволяє нам створювати глобально привабливі розваги, які рухають наш бізнес", — додав Коулман.
- Одним з перших кроків Трампа на посаді було закриття федеральних ініціатив DEI та відправлення працівників у відпустку. Федеральні працівники та одержувачі грантів також перебувають під пильною увагою. PBS, що фінансується корпорацією суспільного мовлення США, цього тижня заявив, що закриває офіс, присвячений різноманітності, справедливості та інклюзивності на тлі низки указів Трампа.
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