Різноманіття, справедливість, інклюзивність: Disney скорочує свої зусилля у сфері DEI на тлі закриття Трампом програм рівності

Про це пише Deadline.

Компанія Disney повідомила своїх партнерів, що оновила "Інші правила ефективності" (Other Performance Factors - OPFs), узгодивши їх із "бізнес-цілями та цінностями компанії". Зокрема Disney змінила свої програми в галузі DEI - diversity, equity, and inclusion (різноманітність, рівноправність та інклюзивність). Такі зміни сталися на тлі того, що президент США Дональд Трамп після вступу на посаду закрив програми DEI у федеральному уряді країни.

У листі Disney зазначається, що компанія замінить один з факторів ефективності "Різноманітність та інклюзивність", який використовувався для оцінки винагороди керівників, на новий — "Стратегія талантів".

Заява від керівника відділу кадрів Disney Соні Коулмана мала на меті надати "оновлену інформацію про те, як наші цінності впроваджуються в наші програми винагороди керівників, зокрема наші інші фактори ефективності (OPFs), а також поділитися деякою роботою, яка триває, щоб розвинути нашу стратегію талантів відповідно до цих цінностей".

У заяві не згадується про різноманітність, але наголошується на приналежності; не йдеться про справедливість, але закликається до створення середовища, де кожен може досягти успіху.

Зміни включають заміну метрики "Різноманіття та інклюзивність" фактором "Стратегія талантів" у плануванні винагороди керівників, щоб оцінити, як керівники дотримуються цінностей компанії, беруть до уваги різні погляди для досягнення успіху в бізнесі, розвивають середовище, у якому всі співробітники можуть досягати успіху, і підтримують надійну структуру для забезпечення довгострокової міцності організації.

"Цей новий фактор представляє еволюцію важливих концепцій колишнього OPFs "Різноманіття та інклюзивність" та використовуватиметься поряд з нашими двома іншими OPFs - "Сторітелінг та творчість" і "Синергія", — йдеться в листі Disney.

Disney також оновить текст застереження, яке з'являється перед певними старими фільмами студії на стримінгах, наприклад, "Дамбо" та "Пітером Пеном". Зараз у ньому йдеться, що фільм "містить негативні зображення та/або погане поводження з людьми чи культурами". Нова версія буде наступною: "Ця картина представлена ​​у тому вигляді, в якому вона була створена спочатку, і може містити стереотипи або негативні зображення".

Крім того, Disney закрила програму Reimagine Tomorrow, в рамках якої висвітлювалися історії людей із "непредставлених спільнот".

"Хоча це й надалі розвиватиметься, незмінним залишиться наше зобов’язання розвивати корпоративну культуру, до якої всі належать, і де кожен може досягти успіху, що дозволяє нам створювати глобально привабливі розваги, які рухають наш бізнес", — додав Коулман.