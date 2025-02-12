Мігранти допоможуть нам лише в одному - втратити країну, треба працювати над поверненням українців, - Жорін

Про це він написав у Telegram.

"Це все повна діч. Мігранти допоможуть нам лише в одному - втратити країну. А під час війни будь-які заяви на цю тему взагалі звучать як: "ви, українці, вмирайте, а замість вас привезуть інших, хто тут буде працювати", - заявив військовий.

За його словами, виступати за завезення мігрантів в Україну можуть лише ті, для кого "нація та країна абсолютно нічого не значать".

Жорін наголосив, що необхідно працювати над поверненням додому українців, особливо молоді, а не думати, як замінити своє населення чужими національностями.

Що передувало

Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова в інтерв'ю LB.ua заявила, що повернення в Україну усіх біженців, якщо це станеться, не змінить тренд на депопуляцію, який вже з'явився в Україні.

На її думку, лише відкриті кордони для іммігрантів є єдиним варіантом вирішення цієї проблеми.

"Потенціал демографічного зростання повністю вичерпаний, і якщо ми хочемо збільшувати чисельність населення, можливість тільки одна - залучення мігрантів з інших країн", - додала вона.