Мігранти допоможуть нам лише в одному - втратити країну, треба працювати над поверненням українців, - Жорін
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що відкриття кордонів України для мігрантів допоможе лише втратити країну
Про це він написав у Telegram.
"Це все повна діч. Мігранти допоможуть нам лише в одному - втратити країну. А під час війни будь-які заяви на цю тему взагалі звучать як: "ви, українці, вмирайте, а замість вас привезуть інших, хто тут буде працювати", - заявив військовий.
За його словами, виступати за завезення мігрантів в Україну можуть лише ті, для кого "нація та країна абсолютно нічого не значать".
Жорін наголосив, що необхідно працювати над поверненням додому українців, особливо молоді, а не думати, як замінити своє населення чужими національностями.
Що передувало
Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова в інтерв'ю LB.ua заявила, що повернення в Україну усіх біженців, якщо це станеться, не змінить тренд на депопуляцію, який вже з'явився в Україні.
На її думку, лише відкриті кордони для іммігрантів є єдиним варіантом вирішення цієї проблеми.
"Потенціал демографічного зростання повністю вичерпаний, і якщо ми хочемо збільшувати чисельність населення, можливість тільки одна - залучення мігрантів з інших країн", - додала вона.
- Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, зазначив, що Україні треба буде конкурувати з Німеччиною, Польщею та іншими країнами, щоб запрошувати до себе на достойну заробітну плату трудових мігрантів.
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