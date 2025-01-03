Дешевої робочої сили в Україні вже не буде: президент асоціації компаній з працевлаштування про трудових мігрантів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Слід нагадати, що до війни у нас чисельність населення скорочувалася на 300 тис. людей щорічно, тобто число померлих перевищувало кількість народжуваних. Навряд чи ситуація зміниться після завершення війни. Для того, що нам хоча б підтримувати на одному рівні кількість населення України, потрібно буде все ж таки запрошувати людей з інших країн. Але говорити, що вони будуть дешевою робочою силою, то тут я можу посперечатися", - зауважив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

За його словами, наприклад, Узбекистан – країна, в якій за останні 30 років чисельність населення зросла майже на 80% і там зараз 37 млн населення, де переважає саме молодь. Цю країну зараз Німеччина розглядає як одне з джерел надходження робочої сили до своєї країни.

"Чи буде громадянин Узбекистану працювати за українську заробітну платню, якщо він має можливість набагато більше отримувати в Німеччині? Насправді ми всі повинні розуміти, що дешевої робочої сили в Україні не буде. За цих людей, котрі можуть поїхати працювати до України, ми будемо конкурувати з тією ж Німеччиною чи Польщею, чи Австрією та іншими країнами. Тобто нам потрібно готуватися до того, що до України будуть їхати трудові мігранти, але і громадяни України, і влада, і бізнес – всі мають розуміти, що не буде вже дешевої робочої сили", - резюмував Василь Воскобойник.