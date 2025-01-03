Дешевої робочої сили в Україні вже не буде: президент асоціації компаній з працевлаштування про трудових мігрантів
Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, зазначив, що Україні треба буде конкурувати з Німеччиною, Польщею та іншими країнами, щоб запрошувати до себе на достойну заробітну плату трудових мігрантів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Слід нагадати, що до війни у нас чисельність населення скорочувалася на 300 тис. людей щорічно, тобто число померлих перевищувало кількість народжуваних. Навряд чи ситуація зміниться після завершення війни. Для того, що нам хоча б підтримувати на одному рівні кількість населення України, потрібно буде все ж таки запрошувати людей з інших країн. Але говорити, що вони будуть дешевою робочою силою, то тут я можу посперечатися", - зауважив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.
За його словами, наприклад, Узбекистан – країна, в якій за останні 30 років чисельність населення зросла майже на 80% і там зараз 37 млн населення, де переважає саме молодь. Цю країну зараз Німеччина розглядає як одне з джерел надходження робочої сили до своєї країни.
"Чи буде громадянин Узбекистану працювати за українську заробітну платню, якщо він має можливість набагато більше отримувати в Німеччині? Насправді ми всі повинні розуміти, що дешевої робочої сили в Україні не буде. За цих людей, котрі можуть поїхати працювати до України, ми будемо конкурувати з тією ж Німеччиною чи Польщею, чи Австрією та іншими країнами. Тобто нам потрібно готуватися до того, що до України будуть їхати трудові мігранти, але і громадяни України, і влада, і бізнес – всі мають розуміти, що не буде вже дешевої робочої сили", - резюмував Василь Воскобойник.
- Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова заявила, що за найбільш оптимістичним прогнозом через 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більш як 35 млн людей.
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