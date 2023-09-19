"52 млн не буде ніколи": демографка спрогнозувала кількість населення України через 10 років

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова, пише Укрінформ.

"Забудьмо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом, у 2033 році нас буде 35 млн. Я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку - повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн - скорочення населення України все одно буде. Давайте з цього виходити", - сказала демографка.

За її словами, чим далі від України перебувають трудові мігранти, тим менше шансів на те, що вони повернуться.

"Від початку 2023 року зменшується чисельність і питома вага трудових українських втікачів від війни у Польщі. Вони їдуть далі - до Німеччини, до Чехії, до Нідерландів, до різних країн, але їдуть далі. Досвід, який ми маємо, говорить про те, що чим більшою є відстань між Україною і тією країною, де перебувають наші люди, тим меншою є ймовірність того, що вони повернуться", - сказала Лібанова.

Вона наголосила, що трудова міграція – природний процес, однак уряд має вживати заходів, які мотивуватимуть українців повертатися.

"Ми не можемо нічого протиставити міграційному відпливу населення. Проте ми маємо ініціювати й мотивувати людей повертатися. Ми маємо протидіяти переходу тимчасової міграції в стаціонарну. Немає нічого поганого в тому, що люди попрацюють деінде – трудова міграція є частиною глобалізації. Але хай повертаються. Це дуже важливе завдання, яке ми маємо усвідомити й ставити перед собою як держава", - підкреслила експертка.