Понад 5 млн українців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента у ЄС, - Лубінець
Понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах
Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
Він нагадав, що 20 червня відзначають Всесвітній день біженців.
"Цей день заснований ООН на честь сили й мужності людей, які були змушені залишити рідний дім, рятуючись від воєн, переслідувань, насильства або стихійних лих. Це – нагода з розумінням ставитися до проблем таких людей та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя", - написав Лубінець.
"Від початку широкомасштабного вторгнення Росії мільйони наших співгромадян змушені були покинути свої домівки в пошуках безпеки як всередині України, так і за її межами", - додав він.
За його словами, понад 8 млн українців стали біженцями, з них більш ніж 5 млн подали заявки на отримання тимчасово захисту в сусідніх країнах.
Лібнець подякував усім країнам, які надали притулок українцям.
- У січні ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн.
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