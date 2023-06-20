Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що 20 червня відзначають Всесвітній день біженців.

"Цей день заснований ООН на честь сили й мужності людей, які були змушені залишити рідний дім, рятуючись від воєн, переслідувань, насильства або стихійних лих. Це – нагода з розумінням ставитися до проблем таких людей та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя", - написав Лубінець.

"Від початку широкомасштабного вторгнення Росії мільйони наших співгромадян змушені були покинути свої домівки в пошуках безпеки як всередині України, так і за її межами", - додав він.

За його словами, понад 8 млн українців стали біженцями, з них більш ніж 5 млн подали заявки на отримання тимчасово захисту в сусідніх країнах.

Лібнець подякував усім країнам, які надали притулок українцям.