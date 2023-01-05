ООН: Число українських переселенців у Європі наближається до 8 млн
Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення до 3 січня, сягнула 7 915 287 осіб
Про це йдеться на порталі Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).
Зазначається, що з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 включно в Європі для тимчасового захисту зареєстровано 7 915 287 людей. Лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на понад 18 тисяч осіб.
У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.
Відомо, що найбільше біженців прийняла Польща, загальна кількість українських біженців там - 1 553 707. Щодо решти країн, за даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше українських переселенців прийняли Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія, Британія, Болгарія, Франція, Румунія, Словаччина.
- 14 грудня 2022 року уряд Каталонії повідомив про запровадження виплат українським біженцям. Зазначається, що пряма економічна допомога спрямована на людей, які постраждали "від конфлікту в Україні", зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів: місячний дохід менший за 481 євро у дорослого або менший за 629 євро - у матері з дитиною.
- З початку 2023 року Українські біженці, які виїхали до Німеччини, набудуть нового правового статусу і отримуватимуть більшу фінансову допомогу.
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