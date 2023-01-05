Про це йдеться на порталі Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 включно в Європі для тимчасового захисту зареєстровано 7 915 287 людей. Лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на понад 18 тисяч осіб.

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

Відомо, що найбільше біженців прийняла Польща, загальна кількість українських біженців там - 1 553 707. Щодо решти країн, за даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше українських переселенців прийняли Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія, Британія, Болгарія, Франція, Румунія, Словаччина.

14 грудня 2022 року уряд Каталонії повідомив про запровадження виплат українським біженцям. Зазначається, що пряма економічна допомога спрямована на людей, які постраждали "від конфлікту в Україні", зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів: місячний дохід менший за 481 євро у дорослого або менший за 629 євро - у матері з дитиною.

З початку 2023 року Українські біженці, які виїхали до Німеччини, набудуть нового правового статусу і отримуватимуть більшу фінансову допомогу.

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