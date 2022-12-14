Про це повідомляє видання Redaktions Netzwerk Deutschland.

Відомо, що після 90 днів знаходження у Німеччині багато з українських біженців змінили свої умови перебування, набувши статусу тимчасового захисту. Таким чином вони отримують грошову допомогу через центри зайнятості.

Зазначається, що нині уряд Німеччині намагається протистояти інфляції в країні. Тому він скорегує виплати від держави. Відповідний проєкт запрацює з 1 січня 2023 року.

За ним біженці, які отримали новий правовий статус після 90 днів перебування у Німеччині, потрапляють під категорію базової допомоги з безробіття Hartz IV. Тобто розмір допомоги переглядатимуть не тільки для всіх німців, а й відповідно українці можуть очікувати на підвищення допомоги, якщо отримали такий статус.

Таким чином стандартна виплата для дорослих становитиме 502 євро, а повнолітні громадяни України отримуватимуть 451 євро. Щодо дітей, загальна ставка різниться: неповнолітні 14-17 років одержуватимуть 420 євро, а 6−13 років - 348 євро.

Видання нагадує, що наразі українські біженці з 1 червня отримують допомогу з безробіття, яку видає центр зайнятості. Виплати становлять 449 євро на місяць, якщо українець проживає самостійно. Для члена цілої родини сума менша - 404 євро на особу.

14 грудня уряд Каталонії повідомив про запровадження виплат українським біженцям. Зазначається, що пряма економічна допомога спрямована на людей, які постраждали "від конфлікту в Україні", зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів: місячний дохід менший за 481 євро у дорослого або менший за 629 євро - у матері з дитиною.

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