Український баскетболіст Олексій Лень став гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс"

Про це йдеться на сайті клубу північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зазначається, що Лень приєднався до "Лейкерс" у статусі вільного агента. Деталі контракту між сторонами наразі невідомі. Проте повідомляється, що для оформлення цієї угоди "Лейкерс" відрахували травмованого бігмена Крістіана Вуда.

31-річний українець цього сезону провів 36 матчів, у середньому набираючи 1,4 очка, 1,8 підбирання та 0,8 передачі.



Таким чином Олексій Лень стане третім українцем, який буде виступати за "Лос-Анджелес Лейкерс". До цього за одну з найпопулярніших команд ліги виступали Станіслав Медведенко та Святослав Михайлюк.