Український баскетболіст Олексій Лень став гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс"
Центровий збірної України Олексій Лень підписав контракт з командою "Лос-Анджелес Лейкерс" в НБА
Про це йдеться на сайті клубу північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Зазначається, що Лень приєднався до "Лейкерс" у статусі вільного агента. Деталі контракту між сторонами наразі невідомі. Проте повідомляється, що для оформлення цієї угоди "Лейкерс" відрахували травмованого бігмена Крістіана Вуда.
31-річний українець цього сезону провів 36 матчів, у середньому набираючи 1,4 очка, 1,8 підбирання та 0,8 передачі.
Таким чином Олексій Лень стане третім українцем, який буде виступати за "Лос-Анджелес Лейкерс". До цього за одну з найпопулярніших команд ліги виступали Станіслав Медведенко та Святослав Михайлюк.
- Раніше повідомлялося, що чемпіон НБА-2024 у складі американського "Бостона" Святослав Михайлюк потрапив у сферу інтересів грецького "Олімпіакоса".
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