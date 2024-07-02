Українець Михайлюк може перебратись з НБА в Євролігу
Чемпіон НБА-2024 у складі американського "Бостона" Святослав Михайлюк потрапив у сферу інтересів грецького "Олімпіакоса"
Про це повідомляє sportal.gr.
За інформацією джерела, "Олімпіакос" розглядає можливість посилити свій склад українським баскетболістом Святославом Михайлюком. Водночас головною ціллю для греків є Еван Фурньє.
У цьому сезоні НБА Святослав Михайлюк став чемпіоном разом з "Бостоном". Проте контракт баскетболіста закінчився, тому він шукає нову команду.
- Українець Святослав Михайлюк став володарем Кубка Ларрі О'Брайєна - чемпіоном НБА сезону-2023/24 у складі "Бостон Селтікс".
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