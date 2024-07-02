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Українець Михайлюк може перебратись з НБА в Євролігу

2 липня, 2024 вiвторок
18:14
Спорт Свят Михайлюк

Чемпіон НБА-2024 у складі американського "Бостона" Святослав Михайлюк потрапив у сферу інтересів грецького "Олімпіакоса"

Зміст

Про це повідомляє sportal.gr.

За інформацією джерела, "Олімпіакос" розглядає можливість посилити свій склад українським баскетболістом Святославом Михайлюком. Водночас головною ціллю для греків є Еван Фурньє.

У цьому сезоні НБА Святослав Михайлюк став чемпіоном разом з "Бостоном". Проте контракт баскетболіста закінчився, тому він шукає нову команду.

  • Українець Святослав Михайлюк став володарем Кубка Ларрі О'Брайєна - чемпіоном НБА сезону-2023/24 у складі "Бостон Селтікс".
Теги:
баскетбол
НБА
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