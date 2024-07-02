Українець Михайлюк може перебратись з НБА в Євролігу

Про це повідомляє sportal.gr.

За інформацією джерела, "Олімпіакос" розглядає можливість посилити свій склад українським баскетболістом Святославом Михайлюком. Водночас головною ціллю для греків є Еван Фурньє.

У цьому сезоні НБА Святослав Михайлюк став чемпіоном разом з "Бостоном". Проте контракт баскетболіста закінчився, тому він шукає нову команду.