Другий українець в історії: Михайлюк став чемпіоном НБА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч на 18 червня відбувся п’ятий матч фінальної серії НБА. "Бостон" переміг "Даллас" із рахунком 106:88 та став чемпіоном НБА.

Тепер у списку чемпіонів НБА з'явилося друге українське прізвище: Михайлюк став володарем Кубка Ларрі О'Брайєна, який вручають чемпіону.

Першим українцем-чемпіоном НБА був Станіслав Медведенко, який в 2001 та 2002 роках ставав чемпіоном в складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Михайлюк взяв участь у трьох матчах фіналу, "Бостон" виграв в серії 4-1. Він зіграв три хвилини та набрав два очки в першому матчі, майже десять хвилин, за які набрав три очки, в четвертому матчі, а також вийшов на 39 секунд в п'ятій грі.