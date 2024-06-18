Другий українець в історії: Михайлюк став чемпіоном НБА
Українець Святослав Михайлюк став володарем Кубка Ларрі О'Брайєна - чемпіоном НБА сезону-2023/24 у складі "Бостон Селтікс"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч на 18 червня відбувся п’ятий матч фінальної серії НБА. "Бостон" переміг "Даллас" із рахунком 106:88 та став чемпіоном НБА.
Тепер у списку чемпіонів НБА з'явилося друге українське прізвище: Михайлюк став володарем Кубка Ларрі О'Брайєна, який вручають чемпіону.
Першим українцем-чемпіоном НБА був Станіслав Медведенко, який в 2001 та 2002 роках ставав чемпіоном в складі "Лос-Анджелес Лейкерс".
Михайлюк взяв участь у трьох матчах фіналу, "Бостон" виграв в серії 4-1. Він зіграв три хвилини та набрав два очки в першому матчі, майже десять хвилин, за які набрав три очки, в четвертому матчі, а також вийшов на 39 секунд в п'ятій грі.
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