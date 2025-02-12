Верещук: ВЛК невдовзі почнуть тестувати електронні черги

Про це вона написала у Telegram.

"Сьогодні провели чергову міжвідомчу робочу зустріч з реформи ВЛК. Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі", - написала Верещук.

За словами посадовиці, цього тижня вона планує відвідати декілька ВЛК, щоб особисто поспілкуватись із людьми.

Верещук наголосила, що метою є кардинальне зменшення черг та збільшення швидкості роботи ВЛК.