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Верещук: ВЛК невдовзі почнуть тестувати електронні черги

Катерина Єсікова
12 лютого, 2025 середа
07:08
Війна з Росією Ірина Верещук

11 лютого відбулась міжвідомча робоча зустріч з реформи ВЛК. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що ВЛК невдовзі почнуть тестувати електронні черги

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Про це вона написала у Telegram.

"Сьогодні провели чергову міжвідомчу робочу зустріч з реформи ВЛК. Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі", - написала Верещук.

За словами посадовиці, цього тижня вона планує відвідати декілька ВЛК, щоб особисто поспілкуватись із людьми. 

Верещук наголосила, що метою є кардинальне зменшення черг та збільшення швидкості роботи ВЛК.

  • Про впровадження електронних скерувань на ВЛК, що були б доступними через мобільний застосунок "Резерв +", заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко казала ще у серпні 2024 року, й обіцяла запустити цей сервіс до кінця 2024 року. Разом з тим, його досі немає.
  • Починаючи приблизно з 20 січня кадровики підприємств, установ, організацій та в публічному просторі - адвокати та військові юристи почали нагадувати про необхідність проходження ВЛК обмежено придатними до 4 лютого 2025 року, інакше їх особисті дані відразу будуть передані у розшук. У ТЦК та ВЛК з'явилися велетенські черги. Лише після цього, 23 лютого, Міноборони запустило бета-тестування електронних скерувань на ВЛК.
  • Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук пояснила, що для проходження обов'язкової ВЛК після 4 лютого обмежено придатним військово-зобов'язаним дадуть ще три місяці, з 28 січня діятимуть електронні скерування.
  • Уряд 28 січня прийняв рішення щодо запуску електронних скерувань на військово-лікарські комісії для військовозобов’язаних.
Теги:
Новини
Україна
Технології
ЗСУ
мобілізація
Ірина Верещук
Військові новини
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