"Росіяни не встигають і не можуть робити щось нове": Згурець пояснив, з яким озброєнням окупанти мають найбільше проблем

Про це він розповів в етері Еспресо

"Коли ми говоримо про російські запаси з приводу використання радянської техніки, то, за інформацією різних аналітиків, дійсно є інформація про вичерпання найбільш боєздатних арсеналів бронетехніки, танків й насамперед артилерії. Саме артилерія ворога зазнала суттєвих втрат на лінії фронту. Зараз ворог не може повною мірою відновлювати старі запаси артилерії. Оскільки всі боєздатні САУ й інші види артилерійського озброєння були перекинуті на ремонтні роботи. Сьогодні РФ не встигає робити щось нове та й не мають вони таких можливостей. Саме тому співпраця з КНДР стосовно артилерії та боєприпасів стала для Росії досить помічною", - пояснив Згурець.

Аналітик також розповів, що росіяни покладають чималі надії на постачання балістичних ракет з КНДР. Зокрема, минулого року КНДР передала Росії 150 ракет KN-23, а у 2025 році планується постачання 148 таких ракет.

КНДР продовжує надавати Росії суттєву допомогу у снарядах до артилерії. Також КНДР планує передати Росії в наступні три місяці 120 САУ "Коксан". Ці САУ мають калібр до 170-мм. Тобто, загалом по САУ великого калібру йдеться про перекидання 240 одиниць цього озброєння до Росії. Це велика кількість. Росія також робить ставку на отримання балістичних ракет з КНДР. Минулого року КНДР передала 150 таких ракет. Цього року, за повідомлення ГУР МО, КНДР планує перекинути до Росії 148 ракет KN-23", - додав він.