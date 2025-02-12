"Росіяни не встигають і не можуть робити щось нове": Згурець пояснив, з яким озброєнням окупанти мають найбільше проблем
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що Росія не встигає відновлювати втрати артилерійських систем на полі бою, також окупанти не мають можливості виготовляти нові зразки
Про це він розповів в етері Еспресо
"Коли ми говоримо про російські запаси з приводу використання радянської техніки, то, за інформацією різних аналітиків, дійсно є інформація про вичерпання найбільш боєздатних арсеналів бронетехніки, танків й насамперед артилерії. Саме артилерія ворога зазнала суттєвих втрат на лінії фронту. Зараз ворог не може повною мірою відновлювати старі запаси артилерії. Оскільки всі боєздатні САУ й інші види артилерійського озброєння були перекинуті на ремонтні роботи. Сьогодні РФ не встигає робити щось нове та й не мають вони таких можливостей. Саме тому співпраця з КНДР стосовно артилерії та боєприпасів стала для Росії досить помічною", - пояснив Згурець.
Аналітик також розповів, що росіяни покладають чималі надії на постачання балістичних ракет з КНДР. Зокрема, минулого року КНДР передала Росії 150 ракет KN-23, а у 2025 році планується постачання 148 таких ракет.
КНДР продовжує надавати Росії суттєву допомогу у снарядах до артилерії. Також КНДР планує передати Росії в наступні три місяці 120 САУ "Коксан". Ці САУ мають калібр до 170-мм. Тобто, загалом по САУ великого калібру йдеться про перекидання 240 одиниць цього озброєння до Росії. Це велика кількість. Росія також робить ставку на отримання балістичних ракет з КНДР. Минулого року КНДР передала 150 таких ракет. Цього року, за повідомлення ГУР МО, КНДР планує перекинути до Росії 148 ракет KN-23", - додав він.
- 12 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще щонайменше 1150 солдатів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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