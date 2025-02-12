Перевірка документів і приміщень: правоохоронці здійснюють безпекові заходи біля Києва
Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи в населених пунктах Бучанського району Київської області
Про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Зазначається, що метою перевірки є посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують.
Так, правоохоронці проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Також силовики здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення перевірок.
"Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів", - додали у повідомленні.
- Через вибухи біля будівель ТЦК і напади на працівників в усіх територіальних центрах комплектації та військових частинах посилили заходи безпеки.
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