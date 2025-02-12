Перевірка документів і приміщень: правоохоронці здійснюють безпекові заходи біля Києва

Про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Зазначається, що метою перевірки є посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують.

Так, правоохоронці проводять огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів. Також силовики здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території проведення перевірок.

"Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів", - додали у повідомленні.