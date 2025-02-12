MacBook Pro — які моделі актуальні у 2025 році

Надійність не підводить десятиліттями, а продуктивність розкриває потенціал без жодних компромісів.

Користувачі MacBook Pro знають: ці машини створені для серйозних завдань. Потужна система охолодження з активними вентиляторами дозволяє чипсету працювати на максимумі, без перегріву та зниження продуктивності. Нові покоління 2024 отримали ще більш досконалі процесори, які з легкістю справляються з будь-якими навантаженнями. Розглянемо актуальні моделі, що є в продажу в iSpace. Які ж з запропонованих моделей MacBook Pro заслуговують особливої уваги? Ми допоможемо знайти ту саму — ідеальну для вас.

Покоління M3 — 14-дюймовий MacBook Pro 2023 року

MacBook Pro 14 на M3 — комп’ютер, який не прив’язаний до розетки, пропонує 22 години автономності. Офіс, будинок, кафе, літак — він витримує все, не просячи про зарядку. Ця модель — молодший брат 16-дюймового Pro, але з таким же серйозним характером. Витончений, легкий (1,6 кг майже не відчувається в рюкзаку), проте начинений передовими технологіями. Екран Liquid Retina XDR mini-LED, що підлаштовується під індивідуальну роботу (120 Гц). MacBook на M3 Pro — потужність, яка запалює ідеї. А для тих, хто прагне максимуму – M3 Max: 30 ядер GPU, 64GB ОЗП і 20% приросту продуктивності на пікових навантаженнях.

Новітнє покоління M4 — MacBook Pro 14 і 16 дюймів 2024 року

Корпорація Apple у 2024 році знову змінила правила гри, створивши новий Макбук Про М4 — представника епохи мега потужності. Чипи M4, M4 Pro та M4 Max — оновлення, справжній прорив, що перетворює ноутбук в інструмент безмежних можливостей. MacBook Pro на M4 доступний у двох (14 та 16) діагоналях, а от M4 Pro та Max розкривають усю свою міць у 16,2-дюймових версіях. Дизайн — впізнаваний та лаконічний, але ще більш витончений, ергономічний, продуманий до дрібниць. Корпус виконаний з авіаційного алюмінію — легкість без втрати міцності. Рамки навколо екрану майже невидимі, тому ваш погляд поглинає лише ідеальну картинку.