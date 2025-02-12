Умєров розпочав роботу на засіданні "Рамштайн": які теми на порядку денному

Про це він повідомив у соцмережах.

Умєров назвав 26-те засідання "Рамштайн" важливим етапом у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників.



Сьогодні вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.



За словами глави Міноборони України на порядку денному сьогоднішнього засідання будуть такі теми:

стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;

прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;

інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Крім того, учасники обговорюватимуть і довгострокові рішення, зокрема, розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств та збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Умєров додав, що крім "Рамштайну", цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу - засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська безпекова конференція.



Також міністр оборони планує провести серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. За його словами, головна мета цих контактів – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України.



"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", - наголосив Умєров.