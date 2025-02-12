Wizz Air готова відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після припинення вогню
Генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що авіакомпанія має намір відновити авіасполучення з Україною після оголошення про припинення війни з Росією
Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.
Вараді зазначив, що протягом шести тижнів після відкриття повітряного простору компанія планує відновити близько 30 маршрутів.
"У нас є чіткий план перезапуску польотів до України, оскільки це може статися в будь-який момент", – заявив гендиректор Wizz Air.
За його словами, після офіційного оголошення про припинення вогню компанія розглядатиме можливість оперативного відновлення рейсів.
Керівник Wizz Air також додав, що, за оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA), для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів. Авіакомпанія вже готується до цього процесу.
Протягом перших шести місяців після завершення бойових дій Wizz Air планує відновити роботу своїх баз у Києві та Львові. Початковий план передбачає обслуговування 60 маршрутів з річною пропускною здатністю близько 5 мільйонів пасажирів.
Варто зазначити, що до початку повномасштабної війни Wizz Air займала третє місце на українському ринку з часткою 10,1%.
- Раніше ще одна авіакомпанія Ryanair заявила, що планує відновити польоти до Львова та Києва, сподіваючись, що Дональд Трамп зможе уже до кінця цього року зможе покласти край війні Росії з України.
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