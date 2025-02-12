Коригував ворожі удари на Покровському напрямку: "сплячому агенту" РФ оголосили підозру в держзраді

Про це повідомила СБУ.

Там зазначили, що основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських військ.

Так, аби отримати координати для вогневого ураження, ФСБ залучила свого "сплячого агента". Ним нібито виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій.

"Під час першого "строку" в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник ФСБ та перевів у "режим очікування". Після виходу з тюрми агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився разом зі співмешканкою у Білозерську Покровського району", – розповіли правоохоронці.

За матеріалами справи, наприкінці 2024 року на фігуранта дистанційно вийшов російський куратор і доручив шпигувати за пунктами базування Сил оборони. Для збору інформації підозрюваний обходив фронтову місцевість, де приховано спостерігав за локаціями українських військ.

Після таких розвідвилазок фігурант повертався додому, щоб нібито передати агентурний звіт до ФСБ через анонімний чат у месенджері. Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання. Крім того, було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на Покровському напрямку.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.