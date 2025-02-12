Для початку видобутку літію в Україні спільно зі США потрібно 5-10 років, - експерт Романюк

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Потрібно щонайменше рік після розмінування всіх територій для початку видобутку рідкісноземельних копалин. Розмінування за позитивного сценарію може тривати від 5 років. Це тисячі квадратних кілометрів. Також для початку видобутку потрібно провести геодезичну розвідку. Це потрібно, щоб точно знати, де знаходяться родовища рідкісноземельних металів", - пояснив Романюк

Експерт пояснив, що підготовчий процес для видобутку літію може тривати до 10 років. Оскільки, за його словами, різний склад металу підлягає окремим технологічним обробкам.

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"Сьогодні Україна контролює понад 30% родовищ рідкісноземельних металів. Ці родовища були розвідувані ще за часів СРСР. Понад 70% території, де передбачаються поклади літію, сьогодні окуповані Росією. Тому не слід зараз говорити про те, що і ті 30% нікому не будемо надавати, бо можемо втратити і їх теж. Нам сьогодні потрібна зброя для захисту своїх територій й свого суверенітету. До того ж геодезична розвідка триває не місяці, а роки. І лише після можна розпочинати видобуток рідкісноземельних металів. Далі слід враховувати, до прикладу, склад літію, бо для різних видів цього металу потрібні окремі технологічні обробки. Тому, щоб тільки розпочати видобуток того ж літію, потрібно від 5 до 10 років. Це за оптимістичного сценарію", - наголосив він.

Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо

Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що така заява президента США була зроблена для американської аудиторії. Президент Володимир Зеленський згодом висловив готовність укласти угоду про обмін українських корисних копалин на військову допомогу США. Водночас президент наголосив: Київ не прагне віддавати свої природні ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для розвитку країн. 11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично погодилась" надати Вашингтону свої корисні копалини на суму $500 млрд в обмін на військову допомогу.



