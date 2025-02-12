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Окупанти у Сіверськодонецьку агітують дев'ятикласників укладати контракти з армією РФ після школи

Світлана Кравченко
12 лютого, 2025 середа
11:10
Війна з Росією школа в окупації

Російські загарбники у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку Луганської області організували для учнів дев’ятих класів профорієнтаційні заходи

Зміст

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що у якості роботодавців окупанти беруть представників російського військкомату, які агітують школярів обрати потрібну країні-агресору спеціальність та укласти контракт з армією РФ. 

В ОВА наголошують, що згідно з новим російським законодавством молоді дозволяється оминути строкову службу й одразу направитися до зони бойових дій.

  • Також раніше повідомлялося, що до військових училищ на території Росії загарбники планують поза конкурсом приймати дітей із населених пунктів тимчасово окупованої Луганщини.
Теги:
Новини
Росія
освіта
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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