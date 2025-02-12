Окупанти у Сіверськодонецьку агітують дев'ятикласників укладати контракти з армією РФ після школи
Російські загарбники у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку Луганської області організували для учнів дев’ятих класів профорієнтаційні заходи
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що у якості роботодавців окупанти беруть представників російського військкомату, які агітують школярів обрати потрібну країні-агресору спеціальність та укласти контракт з армією РФ.
В ОВА наголошують, що згідно з новим російським законодавством молоді дозволяється оминути строкову службу й одразу направитися до зони бойових дій.
- Також раніше повідомлялося, що до військових училищ на території Росії загарбники планують поза конкурсом приймати дітей із населених пунктів тимчасово окупованої Луганщини.
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