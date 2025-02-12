Окупанти у Сіверськодонецьку агітують дев'ятикласників укладати контракти з армією РФ після школи

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що у якості роботодавців окупанти беруть представників російського військкомату, які агітують школярів обрати потрібну країні-агресору спеціальність та укласти контракт з армією РФ.

В ОВА наголошують, що згідно з новим російським законодавством молоді дозволяється оминути строкову службу й одразу направитися до зони бойових дій.