Зниження цін на енергоносії та ефективніші санкції: очільник Пентагону Хегсет про те, як Трамп хоче посадити РФ за стіл переговорів

Про це він сказав на зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає Європейська правда.

За його словами, для того, щоб сприяти ефективній дипломатії і знизити ціни на енергоносії, які фінансують російську військову машину, президент США Дональд Трамп розблокує американський видобуток енергоносіїв. Він закликав інші країни зробити те ж саме.

"Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів", - зазначив Хегсет.