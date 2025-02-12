Зниження цін на енергоносії та ефективніші санкції: очільник Пентагону Хегсет про те, як Трамп хоче посадити РФ за стіл переговорів
Очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що зниження цін на енергоносії у поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій допоможе посадити Росію за стіл переговорів для врегулювання війни в Україні
Про це він сказав на зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає Європейська правда.
За його словами, для того, щоб сприяти ефективній дипломатії і знизити ціни на енергоносії, які фінансують російську військову машину, президент США Дональд Трамп розблокує американський видобуток енергоносіїв. Він закликав інші країни зробити те ж саме.
"Зниження цін на енергоносії в поєднанні з більш ефективним застосуванням енергетичних санкцій допоможе змусити Росію сісти за стіл переговорів", - зазначив Хегсет.
- Очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що членство України в Північноатлантичному альянсі не є реалістичним результатом для Києва.
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