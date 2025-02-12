Бенксі боротиметься з компанією з виробництва листівок за контроль над своєю торговою маркою
Анонімний британський вуличний художник Бенксі може втратити право на власне ім'я у судовій справі, порушеній проти нього компанією з виробництва листівок
Про це пише Art News.
Компанія Full Colour Black продає листівки із зображеннями творів вуличного мистецтва, зокрема з роботами Бенксі. Її власник Ендрю Галлахер стверджує, що художник не використовує свою торгову марку Banksy. Тому він закликає скасувати її через "невикористання", щоб сам Галлахер міг легально продавати товари з іменем Бенксі.
Бенксі заперечує це, наголошуючи, що використовував свою торгову марку для продажу робіт та товарів.
Справа розглядатиметься в суді у квітні під час трибуналу у Бюро інтелектуальної власності. Ймовірно, це буде один із перших випадків, коли Бенксі та його команда встануть і виступлять публічно, даючи свідчення.
У рідкісній публічній заяві Бенксі сказав: "Компанія з виробництва вітальних листівок заперечує торгову марку, якою я володію, і намагається заволодіти моїм ім'ям, щоб вони могли законно продавати свої підроблені товари Бенксі".
- У березні минулого року два колекціонери мистецтва - Нікі Кац і Рей Гоуз - подали в суд на компанію Pest Control, яка належить Бенксі, через відмову підтвердити автентичність графіті Monkey Queen ("Мавпа королева"). Колекціонери придбали його графіті із портретом покійної королеви Єлизавети, зображеної у вигляді прикрашеного коштовностями примата, у 2020 році за $37,5 тис. з маєтку померлого колекціонера робіт Бенксі, але супровідних документів з інформацією про роботу не було. Нікі Кац і Рей Гоуз за три роки так і не отримали інформації, яка б підтвердила чи заперечила справжність роботи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.52 Купівля 41.52Продаж 42.02
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.61
- Актуальне
- Важливе