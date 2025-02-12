Бенксі боротиметься з компанією з виробництва листівок за контроль над своєю торговою маркою

Про це пише Art News.

Компанія Full Colour Black продає листівки із зображеннями творів вуличного мистецтва, зокрема з роботами Бенксі. Її власник Ендрю Галлахер стверджує, що художник не використовує свою торгову марку Banksy. Тому він закликає скасувати її через "невикористання", щоб сам Галлахер міг легально продавати товари з іменем Бенксі.

Бенксі заперечує це, наголошуючи, що використовував свою торгову марку для продажу робіт та товарів.

Справа розглядатиметься в суді у квітні під час трибуналу у Бюро інтелектуальної власності. Ймовірно, це буде один із перших випадків, коли Бенксі та його команда встануть і виступлять публічно, даючи свідчення.

У рідкісній публічній заяві Бенксі сказав: "Компанія з виробництва вітальних листівок заперечує торгову марку, якою я володію, і намагається заволодіти моїм ім'ям, щоб вони могли законно продавати свої підроблені товари Бенксі".